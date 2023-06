DUMAINE, Télesphore "Ted"



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Télesphore "Ted" Dumaine, survenu le 24 juin 2023, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de feu madame Jeannine Gadoua.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole et Jacques (Caroline), ses petits-enfants Véronique, Stéphanie, Catherine, Jessica, Lauranne et Carl, ses dix arrière-petits-enfants, sa soeur Gisèle, sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 3 juillet 2023, de 16h à 21h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.https://fondationicm.org/les-facons-de-donner/