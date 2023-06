Agression sexuelle à Montréal: un ancien receveur des Alouettes accusé

Le receveur de passes du Rouge et Noir d’Ottawa et ancien joueur des Alouettes Quan Bray est accusé d’avoir battu une femme en plus de l’avoir agressé sexuellement, alors qu’il résidait encore à Montréal.

• À lire aussi: Un receveur des Alouettes pris en possession de 157 livres de marijuana

«Pendant qu’il commettait des voies de fait, il a étranglé [la victime alléguée]. Il a ensuite intentionnellement tenté d’entraver la justice en l’incitant à retirer sa plainte», peut-on lire dans le mandat visant le joueur de football.

Quan Bray, de son vrai nom Jaquan Tyreke Bray, devait comparaitre ce jeudi au palais de justice de Montréal afin d’être formellement accusé pour les crimes qu’il aurait commis à l’automne 2021.

Selon le document de cour, le natif de la Georgie, aux États-Unis, aurait d’abord frappé la victime alléguée. Puis, il aurait agressé sexuellement la femme et le même jour, il l’aurait étranglée.

Une plainte avait ensuite été déposée, mais dans les mois qui ont suivi, Bray aurait tenté de convaincre la femme de la retirer. En tout, il fait face à quatre chefs d’accusation. Or, le joueur de 30 ans ne s’est pas pointé au tribunal ce jeudi. Un mandat d'arrestation a d'abord été émis contre lui, pour finalement être annulé. Bray devra être de retour à la cour en août.

Pas la première arrestation

Bray, qui a déjà joué dans la NFL pour les Colts d’Indianapolis, n’en est toutefois pas à sa première arrestation. En février 2020, il avait été arrêté pour avoir tenté de faire traverser 185 lb de marijuana aux douanes entre le Mexique et les États-Unis, ce qui lui avait valu une amende.

À l’époque, il jouait pour les Alouettes dans la Ligue canadienne de football (LCF), mais après avoir participé au camp d’entraînement la saison passée, il avait été libéré.

Depuis, il s’est joint au Rouge et Noir d’Ottawa dans la LCF. Le receveur de 5p10 pour 184lbs a d’ailleurs joué contre son ancienne équipe il y a trois semaines, captant trois passes pour des gains de 58 verges. Les Alouettes avaient toutefois gagné la partie 19-12.

Notons que Bray a eu une jeunesse tragique quand, en 2011, son père a tué sa mère. Depuis, Jeffery Jones a été condamné à la prison à vie sans possibilité d’être jamais libéré. Bray a coupé les ponts avec lui.