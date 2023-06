[BALADO] Le bourdon qui faisait éclore les fleurs

On sait depuis longtemps que les bourdons dépendent strictement de l’apport en pollen pour subsister. Et jusqu’à maintenant, on croyait qu’ils avaient certains mécanismes d’adaptation dont ils tiraient profit dans les périodes où la floraison est plus rare.

Mais il se trouve qu’en fait, au lieu de s’adapter et s’apitoyer sur leur sort, ils prennent leur destin en main et créent leur propre source d’énergie en forçant carrément les plantes à produire du pollen!

