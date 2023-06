Crise du logement: «Ça prend une intervention plus rigoureuse» du gouvernement, préviennent des chercheurs

La crise du logement s’aggrave au Québec alors que les deux tiers des grandes municipalités se retrouvent avec de moins en moins de logements locatifs.

«On ne s’attendait pas à un chiffre aussi “spectaculaire”. C’est un autre signal rouge dans le panneau de contrôle du gouvernement qui devrait l’amener à reconnaître davantage à quel point la situation est critique pour les locataires», affirme Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

L’an passé, la moitié (50%) des 71 municipalités qui comptent plus de 10 000 habitants au Québec se trouvaient sous la barre de 1% de taux d’inoccupation, alors que le taux idéal pour le marché se situe à 3%.

Cette année, le pourcentage de ces municipalités a grimpé à 71%, indique M. Hébert, qui cosigne l’étude Un marché locatif en manque d’encadrement, publiée jeudi.

«Ça devient troublant de voir la difficulté qu’a le gouvernement à reconnaître qu’il y a une crise du logement et que ça prend une intervention plus rigoureuse quand on voit que le taux d’inoccupation chute rapidement», poursuit M. Hébert.

Plus de construction?

Et si le gouvernement explique qu’il faut construire plus de logements pour endiguer la crise, les deux signataires de l’étude sont loin d’aller dans le même sens.

«Pendant la période de 2016 à 2020, il y a eu une progression importante des mises en chantier, notamment des logements locatifs qui ont presque doublé, et cette époque-là correspond aussi à l’intensification de la crise du logement», explique le chercheur.

«Du logement neuf, il s’en est construit beaucoup au cours des dernières années, mais pas pour tout le monde et pas dans toutes les régions», ajoute M. Hébert.

Manque d’encadrement

L’étude démontre plutôt que c’est surtout le manque d’encadrement du marché locatif qui intensifie la crise, notamment en ce qui concerne le contrôle des loyers.

Selon les données étudiées, les augmentations des loyers sont quatre fois plus élevées lorsqu’il y a signature d’un nouveau bail.

«En l’absence de registre des baux qui permettrait de faire un meilleur suivi du niveau des loyers, retirer aux locataires une des rares mesures qui les protègent contre les hausses abusives est irresponsable», déplore Guillaume Hébert, en faisant allusion au projet de loi 31 qui viendrait retirer le droit de céder son bail.

Selon lui, cela ne fera que contribuer à l’accélération de la hausse des loyers en 2024.

Plusieurs autres mesures permettraient de freiner l’érosion du parc de logements locatifs, selon l’étude, comme l’adoption d’un moratoire sur les reprises de logements pour cause d’agrandissement, de division, de démolition ou de changement de vocation. L’interdiction complète des plateformes de location à court terme comme AirBnb fait également partie des pistes de solution proposées.

Taux d’inoccupation au Québec*

Montréal (2%)

Québec (1,5%)

Saguenay (0,9%),

Gatineau (0,8%),

Sherbrooke (0,9%),

Trois-Rivières (0,9%)

Drummondville (0,4%)

Province du Québec (1,7%)

*données de la SCHL