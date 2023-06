BOUDREAULT VILLENEUVE

Hélène



Le 22 juin, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Hélène Villeneuve Boudreault.Elle laisse en deuil son fils Gaétan Boudreault (Shirley), sa belle-soeur Johanne Boudreault (Denis), son beau-frère Claude Boudreault (Carmen), ses belles-soeurs Nicole Alexander et Suzanne Villeneuve ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille vous accueillera au salonle samedi 1er juillet de 13h à 17h. Une cérémonie suivra.