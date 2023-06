Découvrez cette planète qui défie la mort

La planète géante Halla aurait dû disparaître depuis longtemps avalée par son étoile, mais elle réussit à défier la mort. Les scientifiques croient maintenant savoir comment la planète a échappé à son funeste destin.

Située à 520 années-lumière de la Terre, Halla, est une planète à gaz chaud qui porte le nom de la plus haute montagne de Corée du Sud en l’honneur des astronomes coréens qui l’ont découverte en 2015, rapporte CNN.

Partout dans la Voie lactée, des étoiles qui se meurent engloutissent leurs planètes. Même la Terre risque de subir le même sort et de «périr dans 5 milliards d’années lorsque le soleil se dilatera et dévorera ses mondes les plus intimes», écrit le New York Times.

Or, Halla est différente. Une nouvelle étude publiée dans Nature, hier, explique le statut de survivante de cette planète. «Il pourrait y avoir une population cachée de mondes défiant la mort ailleurs dans la galaxie», selon la revue scientifique.

Planète interdite

Halla est en quelque sorte «une planète interdite», déclare Marc Hon, auteur de l’étude qui fait de la recherche postdoctorale à l'Université d'Hawaï à Manoa.

«L'étoile elle-même pourrait avoir une histoire très inhabituelle qui a permis à Halla de survivre à une distance aussi proche de ce qui est par ailleurs une étoile-hôte plutôt inhospitalière», précise Marc Hon.

Toujours selon le New York Times, quand des étoiles comme le Soleil atteignent la fin de leur vie, elles se transforment en géantes rouges dont la taille gonfle de façon exponentielle, incinérant tous les mondes qui se trouvent dans leurs limites en progression.

Les scientifiques ont observé que Baekdu, l’étoile-hôte d’Halla, a épuisé son hydrogène. Elle brûle maintenant de l'hélium.

Halla, qui occupe une orbite étroite de 93 jours, devrait être dans le ventre de Baekdu en ce moment. Mais ce n’est pas le cas. Les observations de Marc Hon et ses collègues à l’aide de télescopes à Hawaï ont montré que Halla était «toujours là, intacte» et se moquant de tous les pronostics.

Halla, la «résistante» trompe la mort.