Des sous-marins pour l'Arctique, ça presse

OTTAWA | Les sénateurs pressent le gouvernement Trudeau de remplacer rapidement nos sous-marins désuets afin de surveiller l’Arctique, au moment même où la Chine annonce construire un brise-glace qui transportera des submersibles capables d’explorer nos eaux glacées.

«Nous avons six sous-marins qui ne peuvent naviguer que quelques jours par année et qui ont une incapacité à naviguer sous les glaces», s’inquiète le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.

Pire, actuellement, un seul est pleinement opérationnel, indique la Défense.

Or, «l’Arctique va devenir très probablement notre futur canal de Panama avec la fonte des glaces», renchérit son collègue, le sénateur Jean-Guy Dagenais.

Les deux sénateurs sont membres du comité sénatorial permanent de la sécurité nationale qui a déposé mercredi un énième rapport dévastateur énumérant nos lacunes et nos besoins urgents en termes de sécurité arctique qu'une enquête du Journal a révélé en février.

Le rapport comprend 23 recommandations, dont une sur la nécessité d’équiper nos Forces armées de sous-marins polaires.

Partenariat Chine-Russie

En présentant ce rapport, les sénateurs ont souligné l’accroissement du trafic maritime dans le secteur, tant militaire que commercial et touristique, et l’intérêt croissant de la Chine et de la Russie pour cette zone stratégique et les ressources naturelles dont elle recèle.

«L'Arctique revet une importance strartégique essentielle et est désormais à un point tournant décisif», a dit M.Dagenais.

«À défaut de l'occuper, d'autres l'occuperont», a ajouté M.Boisvenu.

Pour cartographier les fonds marins et y repérer les ressources, Pékin a d’ailleurs annoncé cette semaine la construction d’un troisième brise-glace de 103 mètres de long qui transportera des submersibles spécialement conçus pour l’exploration des fonds marins du Pôle Nord et du Pôle Sud.

Seule la Russie dispose actuellement d’engins capables de transporter des équipages jusqu’au plancher océanique polaire, qui est à quelque 4000 mètres de profondeur.

En 2007, les Russes ont d’ailleurs installé leur drapeau au fond de l'océan, au Pôle Nord, ce qui avait déclenché la fureur du gouvernement canadien à l’époque.

Ottawa tablette les mises en garde

Mais malgré le sursaut du moment, depuis, Ottawa n’a rien fait pour égaler les capacités russes, se désole le sénateur Dagenais. Il rappelle qu’en 2017 le Sénat a déposé un rapport appelant à rééquiper l’armée, mais que ce document a été tabletté.

«Je me retrouve sept ans plus tard à la même tribune où on demande les mêmes choses, alors force est d’admettre qu’il faut arrêter de déposer sur la tablette, dit-il. Aujourd’hui, il est peut-être minuit moins cinq, pour ne pas dire qu’il est minuit cinq.»

«Il est temps que le gouvernement prenne un engagement ferme pour remédier à cette situation», a insisté le sénateur Boisvenu.

La Marine veut 12 sous-marins

La Marine royale canadienne planche actuellement sur le remplacement de ses six sous-marins achetés d'occasion auxquels il ne reste qu'une quinzaine d'années de vie utile. Elle en réclame huit à douze nouveaux qui pourraient coûter un minimum de 60G$. Mais le gouvernement ne s’est engagé à rien de précis à ce jour.

«Nous sommes engagés dans la modernisation de nos sous-marins de classe Victoria», a dit évasivement la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, jeudi matin alors qu'elle était questionnée sur le sujet en Grande-Bretagne.

Alors que le remplacement de notre flotte pourrait prendre 15 ans entre l’appel d’offres et la livraison du premier sous-marin, le nouveau brise-glace chinois, lui, doit prendre la mer avec ses submersibles à son bord dès 2025. Il sera opéré par le Polar Research Institute of China, affilié à l’armée, et s'ajoutera aux deux autres brise-glace dont dispose la Chine, le Xue Long et le Xue Long 2.

Le Canada de son côté n’a aucun brise-glace capable de patrouiller dans nos eaux arctiques tout l’hiver. Si bien que nos scientifiques ont dû faire appel à un brise-glace russe pour les escorter lors de leurs recherches dans la région visant à déterminer les frontières de notre territoire arctique sous-marin, un espace que nous dispute la Russie notamment.