Destituer Joe Biden, une idée qui prouve que les républicains dérapent

La Chambre des représentants prend des allures de cour d’école, alors que le leader républicain Kevin McCarthy semble à la merci de son aile droite.

Au moment où Donald Trump s’enfonce dans ses déboires judiciaires, ses disciples d’extrême droite au Congrès font de la politique-spectacle en ciblant Joe Biden et les démocrates.

Ce cirque empêchera la majorité républicaine de faire avancer son programme législatif, mais il contribuera surtout à alimenter la polarisation et le cynisme, les armes maîtresses de Trump.

McCarthy perd le contrôle

Pour faire accepter le compromis sur le plafond de la dette, Kevin McCarthy a épuisé presque tout le capital politique dont il disposait face à l’extrême droite trumpiste.

Le 6 juin dernier, son aile droite a provoqué la défaite d’une motion procédurale donnant au speaker le contrôle de l’ordre du jour législatif. Cela permettra à des membres isolés de bloquer le processus parlementaire, mais aussi de faire des coups d’éclat en présentant des motions destinées à l’échec malgré l’opposition du leadership républicain.

La vengeance d’abord

Le flanc droit républicain a ouvert le feu sur au moins trois fronts.

Pour venger le trumpiste Paul Gosar, censuré pour ses propos violents contre une démocrate, les républicains ont fabriqué des accusations contre le démocrate Adam Schiff, jugé coupable d’avoir trop bien mené les enquêtes sur Donald Trump. Schiff se console en constatant que ces accusations ont donné une bonne poussée à sa campagne sénatoriale.

La droite trumpiste a aussi obtenu le feu vert pour multiplier les enquêtes sur le fils de Joe Biden, largement sur la base d’allégations dénuées de preuves.

Le climat de foire a culminé avec le dépôt, par l’ineffable Lauren Boebert, d’une motion invitant un comité à considérer la destitution de Joe Biden. Le processus n’ira nulle part, d’abord parce que Biden n’a rien fait qui justifie une destitution, mais aussi parce que McCarthy croit que son parti a tout à perdre en entamant ce combat perdu d’avance.

N’empêche que, pour les trumpistes, cette résolution a le même poids que les deux impeachments de Donald Trump, qui étaient basés sur de vrais abus de pouvoir.

La cour d’école

Alors que s’amorce un cycle électoral marqué par l’accumulation d’accusations bien réelles contre Trump, les républicains construisent un «village Potemkine» d’accusations contre Biden et les démocrates, qu’ils montreront aux électeurs pour les convaincre qu’il n’y a pas de raison de disqualifier Trump, puisque ses adversaires sont aussi coupables que lui.

Tous ceux qui ont déjà fréquenté une cour d’école connaissent cette dynamique. «Celui qui le dit, celui qui l’est!» «Ce qui est bon pour l’un est bon pour l’autre!» Ce qu’on reproche à Trump importe peu, puisque Biden en a fait autant ou a fait pire.

Dans un environnement polarisé, les faits comptent moins pour les partisans purs et durs que les représentations qui dominent la chambre à écho de leur univers idéologique et médiatique. Quant aux autres, les électeurs d’un centre en voie de disparition, le cynisme ambiant les incite à croire que toutes les «versions de la réalité» se valent. C’est du moins le pari que fait Donald Trump et qu’il a des chances – faibles, mais non nulles – de remporter.