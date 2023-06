Deux chansons à venir pour Charlotte Cardin et Patrick Watson

Après avoir fait des duos avec Loud, le groupe allemand Milky Chance, Lubalin et son amoureux Aliocha, Charlotte Cardin joindra son talent à celui de son ami Patrick Watson; la paire lancera une chanson co-écrite en anglais en août et une seconde en français plus tard dans l'année.

Photo d'archives, Agence QMI

Charlotte Cardin et Patrick Watson ont chanté ensemble l’année dernière sur les plaines d’Abraham à l’occasion du Festival d’été de Québec. Un moment que l’auteur-compositeur-interprète a tellement apprécié qu’il a eu envie de travailler avec la chanteuse et musicienne finaliste à La Voix.

« Quand on a chanté ensemble l’an dernier, j’ai juste vraiment aimé travailler avec elle, explique Patrick Watson. On est allé en studio, on a commencé à pratiquer et j’ai tout de suite voulu co-écrire avec elle. »

Next to You

Baptisée Next to You, cette pièce anglophone sera dévoilée en août prochain. Composée en duo, elle ne sera toutefois interprétée que par Charlotte Cardin.

L’artiste de 43 ans derrière les succès Here Comes The River et The Great Escape confie être très fier de cette nouvelle pièce et de la suivante, qui sera en français et qui a aussi été concoctée avec Charlotte Cardin.

« Elle a une voix incroyable, et pour être franc, je lui ai demandé : est-ce OK si je t’écris une mélodie (rires) ? Car elle avait déjà un bout de chanson qu’elle avait écrite. Nous avons travaillé ensemble pour la terminer », poursuit le fondateur du Festival Live At Lost River qui se tiendra du 24 au 27 août à Wentworth-Nord, au cœur de la nature des Laurentides.

Photo Nicola D'Orta

Artiste à part entière

Sincère admirateur de l’auteure-compositrice-interprète de 28 ans, Patrick Watson estime que Charlotte Cardin est une artiste à part entière, qui en plus d’être talentueuse, « est cool, n’est pas arrogante et est vraiment incroyable. »

Pouvons-nous espérer les voir sur scène en duo cet été ou plus tard dans l’année? « Si cela est possible, je ne dirais jamais non à ça », répond le chanteur qui sera en tournée aux États-Unis à l’automne.

99 Nights, le deuxième album de Charlotte Cardin, sera lancé le 25 août prochain. Deux extraits, sur les douze chansons à venir, ont déjà été dévoilés: Confetti et Looping. Le 7 juin dernier, l'artiste a partagé la pochette de son disque sur ses réseaux sociaux.