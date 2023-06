Dix spectacles à voir au Québec pour la fête du Canada

Quoique généralement plus modestes que les célébrations de notre fête nationale québécoise, des activités soulignant la fête du Canada seront organisées un peu partout dans la province, ce week-end. Le Journal a recensé dix spectacles extérieurs gratuits à voir le 1er juillet.

Alma : Marc Dupré

Avant de retourner à ses premières amours en humour, Marc Dupré se permet encore quelques concerts musicaux. Samedi, à 20h45, il foulera les planches de la Place Cogeco d’Alma dans un spectacle gratuit.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Hudson : Jonas Tomalty et Kim Richardson

C’est au Parc Jack-Layton que la ville de Hudson célèbrera le Canada. Après la levée du drapeau, Jonas Tomalty, Kim Richardson et Marie-Pierre Leduc feront un spectacle, à 20h. On mentionne qu’il sera possible de rencontrer les artistes pour un autographe par la suite.

Joël Lemay / Agence QMI

Longueuil : QW4RTZ et Mélissa Ouimet

Plusieurs activités sont au programme pour la 110e édition de la fête du Canada. Après un défilé et de l’animation familiale, on présentera au Parc Empire les prestations musicales de QW4RTZ, à 19h30, et Mélissa Ouimet, à 21h.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Morin-Heights : The Box

En tournée pour souligner son 40e anniversaire, le groupe The Box prendra part aux festivités de la fête du Canada au Sommet Morin-Heights, dans les Laurentides. Le groupe montera sur la scène à 21h, juste après le spectacle de Seb et Jess.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Pierrefonds : Marco Calliari

C’est un voyage à travers les traditions que propose l’arrondissement montréalais de l’Ouest-de-l’Île, Pierrefonds-Roxboro. Parc de manèges, défilé, spectacles déambulatoires et exposition de véhicules antiques sont au programme durant la journée. Et de 20h à 22h, ce sera le spectacle de Marco Calliari en compagnie d’artistes issus de diverses cultures, dont Mamselle Ruiz, Laura Niquay et Élage Diouf.

Joël Lemay / Agence QMI

Québec : Ludovick Bourgeois

La capitale proposera différentes activités samedi dont une cérémonie protocolaire et une distribution de gâteau sur la Terrasse Dufferin, dès 11h. En soirée, à 20h, Ludovick Bourgeois donnera son spectacle en direct du Kiosque Edwin-Bélanger.

Joël Lemay / Agence QMI

Saguenay : Annie Villeneuve

Fière Saguenéenne, Annie Villeneuve proposera un spectacle à la Zone portuaire de Chicoutimi, à 20h. Du côté de Jonquière, à 21h30, ce sera Sylvain Cossette avec son concert LIVE dans le cadre de Jonquière en musique. À La Baie, Alexe Gaudreault chantera en direct de l’Agora, à 21h.

Photo : SEBASTIEN SAUVAGE / TVA

Saint-Jean-Baptiste : Bleu Jeans Bleu

Techniquement, ce concert ne fait pas partie des célébrations de la fête du Canada. Mais on trouvait la coïncidence trop drôle pour l’écarter. Où Bleu Jeans Bleu jouera-t-il en ce 1er juillet? À Saint-Jean-Baptiste! Les musiciens présenteront leur spectacle extérieur gratuit Top Minou dès 16h pour célébrer l’ouverture de l’Aquaparc du Domaine international de Rouville.

Photo fournie par Félix Renaud

Sherbrooke : Radio Radio et Qualité Motel

Voilà un joli combo que propose la ville des Cantons-de-l’Est sur le site derrière l’épicerie MAXI centre-ville. D’abord, à 20h15, le public aura droit au duo festif néo-brunswickois, Radio Radio. Puis, à 21h30, ce sera au tour des cinq musiciens de Qualité Motel, qui sont justement originaires de Sherbrooke, de prendre la scène.

Photo courtoisie

Tremblant : Pascale Picard

Ce sont plusieurs concerts, dès 14h, qui seront présentés au village piétonnier de Tremblant pour la Fête du Canada. Après Sussex et Robert Dethier, en ouverture, le projet francophone des membres de Foreign Diplomats, Frais Dispo, montera sur la scène à 16h. Et après la Franco-Marocaine Nora Toutain, à 17h30, Pascale Picard clôturera la soirée, à 20h30, avec un spectacle qu’on dit « festif, dansant et surprenant ».