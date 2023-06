BASTIEN, Gérald



À Laval, le 23 juin 2023, est décédé à l'âge de 77 ans, M. Gérald Bastien, époux de Lise Thibault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Alain et sa soeur Lise ainsi que ses nièces et neveux.La famille recevra les condoléances au complexele lundi 3 juillet de 17h à 21h et le mardi 4 juillet de 10h à 11h.