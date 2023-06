Épicerie: Trudeau doit s’attaquer aux gros joueurs qui contrôlent le marché... Et vite!

Les grandes bannières en alimentation ont été démasquées.

En mars, elles assuraient aux élus fédéraux qu’elles ne profitaient pas de l’inflation pour augmenter leur profit. Les patrons de ces grandes entreprises soutenaient que la hausse des marges était due principalement aux services financiers et aux pharmacies.

Pourtant, une enquête du Bureau de la concurrence du Canada révèle que les marges de profit spécifiquement sur les produits alimentaires ont augmenté au cours des cinq dernières années, donc avant même la flambée de l’inflation!

Il s’agit de hausses «modestes, mais significatives», dit le Bureau. On parle de 1$ à 2$ de plus pour chaque tranche de 100$ dépensés à l’épicerie, en plus de toutes les autres hausses!

Dormir au gaz

Nous sommes face à un oligopole. Seulement cinq grands joueurs ont pris le contrôle du marché.

Loblaws, Sobey et Metro contrôlent plusieurs grandes marques comme IGA, Adonis, Super C, Marché Tradition, Marché Richelieu, Votre épicier indépendant...

On les a laissé faire.

Le Bureau de la concurrence le reconnaît.

«Par exemple, lorsqu’un grand épicier achète un petit nombre de magasins en milieu urbain, il est souvent difficile pour le Bureau de l’arrêter», écrit le Bureau.

Pas facile attirer de la concurrence

La solution du Bureau paraît assez simple: plus de concurrence! Il faut attirer des joueurs étrangers.

Plus facile à dire qu’à faire...

Loblaws et Sobeys, en plus de leurs magasins de détail, ont aussi de grandes entreprises de vente en gros. Donc, même les joueurs indépendants doivent faire affaire avec eux et suivre leurs règles.

Si un nouveau joueur étranger voulait s’installer, il aura aussi le défi de créer son réseau de distribution.

Autre problème: les terrains.

Ils sont déjà contrôlés par les géants de l’épicerie.

Dans certaines villes, on voit souvent des grandes enseignes acheter des terrains simplement pour empêcher la concurrence de s’installer de l’autre bord de la rue, disait au Journal le directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Solutions

Le gouvernement pourrait empêcher ce type de pratique.

Il pourrait aussi donner plus de mordant au Bureau afin d'empêcher une plus grande consolidation et même d’évaluer s'il n’est pas temps de scinder certains grands groupes.

D’ici là, Ottawa pourrait réfléchir à un mécanisme pour limiter les profits sur les aliments. Une taxe sur les profits excessifs pourrait être utilisée à court terme, comme le recommandait un comité parlementaire. Il faudrait toutefois définir ce que constitue un profit excessif.

Par contre, cette taxe ne serait pas refilée aux consommateurs parce que ce serait uniquement sur une petite partie des profits et non du chiffre d’affaires.

Ottawa devrait aussi s’attaquer aux cartes de fidélité. C’est inacceptable que des épiciers offrent des rabais exclusifs sur des fruits et des légumes. C’est indécent. Surtout quand on sait que les Canadiens qui gagnent moins de 40 000 $ par année et les jeunes sont moins susceptibles d’avoir une carte de fidélité.