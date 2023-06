Fermer les zoos: encore de la folie!

Après l’interdiction des feux d’artifice dans trois municipalités dans les Laurentides, certains groupes poussent maintenant l’idée de fermer les zoos.

Clairement, le plaisir ne sera plus au rendez-vous d’ici quelques années!

En entrevue à TVA Nouvelles, il y a quelques semaines, la chercheuse en éthique à l’Université de Montréal Valéry Giroux a dit que les zoos «violent plusieurs intérêts fondamentaux» des animaux.

Elle a ajouté: «Les zoos violent leur intérêt à ne pas souffrir, soit à ce que leur bien-être physique et psychologique ne soit pas contrarié».

Éducation et conservation

Au Zoo sauvage de Saint-Félicien, il y a un volet très important consacré à la conversation et à la biodiversité boréale.

De plus, le travail effectué par les responsables de ce zoo au Lac-Saint-Jean permet à la population de mieux connaître l’environnement dans lequel nous vivons.

Lorsqu’on voit les ours blancs dans leur immense habitat, qui leur a été aménagé récemment, on n’a pas l’impression qu’ils sont malheureux. Même chose pour les caribous, les bœufs musqués et les loups qu’on peut apercevoir dans le Parc des sentiers de la nature.

Animaux domestiques?

Si on suit le raisonnement de ceux qui poussent l’idée de fermer les zoos, les animaux captifs pourraient eux aussi développer des problèmes de comportement graves.

Ainsi, devrions-nous interdire également les animaux domestiques comme les chiens et les chats? Non.

Mais, il ne faut pas donner des sentiments ou des comportements humains aux animaux qui sont dans notre environnement.

Les zoos ont un rôle à jouer dans notre société et il faut arrêter cette folie de vouloir tout fermer.

Car, après les feux d’artifice et les zoos, quel est le prochain élément sur la liste de ceux qui veulent tout interdire? Les feux de camp?

D’ici quelques années, la seule activité permise sera de manger des barres tendres avec un litre d’eau dans notre sous-sol.