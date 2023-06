Fête du Canada: on peut être fier Québécois et fier Canadien en même temps!

Le nationalisme québécois est aujourd’hui une condition sine qua non pour n’importe qui aspirant un jour au pouvoir. C’est presque une religion d’État. Il est évidemment honorable de placer le Québec et notre nation au-dessus de tout, de vouloir défendre ses intérêts et le respect de sa différence, mais il ne devrait pas s’agir d’un concours de qui aime le plus le Québec.

Souvent, on reproche aux fédéralistes de choisir entre le Québec et le Canada. On doute de leur nationalisme québécois à cause de leur patriotisme canadien. Comme si l’un était contradictoire avec l’autre. Or, on peut aimer le Québec et le Canada avec la même force. On peut se déclarer fier Québécois et fier Canadien dans la même phrase, avec le même souffle.

Le Canada, ce n’est ni Justin Trudeau et son gouvernement, ni Stephen Harper et le sien. Le Canada est plus grand que tous ceux qu’ils l’ont dirigé. C’est le pays de la paix, de la tolérance et du respect. Un pays ne peut et ne doit pas être jugé par la qualité des décisions de ceux qui le gouvernent. Il doit être apprécié pour son peuple, son histoire, les valeurs qu’il prône, ici comme ailleurs.

Nous sommes chanceux d’appartenir à deux nations: québécoise et canadienne. Elles sont différentes, certes, mais elles ne sont pas étrangères l’une à l’autre, peu importe ce qu’on essaye de faire croire. Nous sommes bénis des dieux de pouvoir faire partie de peuples démocratiques, ouverts, riches de leur culture et surtout, respectés. Des nations qui ont une histoire mais surtout un avenir prometteur et radieux. Faut-il rappeler que le Canada, incluant le Québec, est jeune comparé aux autres pays?

La fête du Canada aura lieu dans quelques jours. Ce n’est pas le moment de faire le procès du pays, de ses dirigeants ou de son histoire. Ce n’est pas le moment pour ceux qui détestent l’idée d’un Canada uni et prospère de cracher leur venin sur le choix confirmé d’une majorité de Québécois. C’est plutôt le moment de réfléchir à ce qu’on pourrait collectivement faire pour le rendre meilleur. Parce que le Canada, c’est nous surtout. Ne soyons pas intimidés ou gênés d’exprimer notre affection et notre patriotisme.

Bonne fête du Canada à tous.