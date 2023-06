Fin de la boucane

De la truite ou du doré? Les deux. Oui, les deux espèces dans le même lac, le Girène, un plan d’eau d’une beauté saisissante. À 150 kilomètres des feux de forêt, on s’est sentis pas loin d’une possible évacuation. C’est la première fois que je vais à la pêche et que je souhaite autant de la pluie, et pas seulement quelques gouttelettes. Pour la première fois, avec Manon, Sylvie et Denis, nous sommes à la pourvoirie du Fer à Cheval et nous y retournerons assurément. Quelle ambiance merveilleuse! Du poisson, y en a, et ça mord. Le service est optimal, de qualité supérieure. Nous étions en chalet, mais un soir, nous avons soupé à l’auberge. Divin. Cette pourvoirie a été achetée par une compagnie minière (Kincavar), mais elle est dirigée par un couple, Cynthia et Stéphane (Coursol), de Mont-Laurier. Tous les chalets, même les plus éloignés, sont reliés par un système de communication sécurisant et les membres de leur équipe sont prêts à intervenir au moindre pépin. Ça, c’est la première fois que je voyais ça.

BRAVO LA PLUIE

Tu ne passes pas là par hasard. À 75 kilomètres avant Parent, on a vu ce ciel inquiet dans la fumée si épaisse qu’elle se laissait à peine percer par le soleil. Odeur de bois brûlé qui variait chaque fois que le vent changeait de direction. Mais soudain, lundi et mardi, des pluies torrentielles. On avait envie d’applaudir même si on ne pouvait plus aller pêcher. Nous étions heureux pour les pourvoiries, les Autochtones, les zecs, la Sépaq, les proprios de petits chalets cachés au paradis et le gibier. Heureux aussi pour les amoureux de cette nature si belle et riche... même un peu amochée.

Écoutez l’entrevue avec Louis Pelletier, ingénieur forestier au micro de Jean-François Baril via QUB radio :

BÉDING-BÉDANG