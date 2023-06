«J'avais vraiment flashé sur lui»: Jakob Pelletier approuve le choix d'Étienne Morin

NASHVILLE | Jakob Pelletier ne joue plus dans la LHJMQ depuis deux ans, mais il regarde encore des matchs des Wildcats de Moncton. Cette saison, un joueur lui était tombé dans l’œil : le défenseur Étienne Morin.

Ironie du sort, Morin a été réclamé en deuxième ronde, jeudi à Nashville, par... les Flames !

« On ne se connait pas mais il m’a écrit pour me féliciter et me souhaiter bonne chance pour le repêchage. C’est un beau hasard que je sois finalement repêché par les Flames », jubilait Morin, après sa sélection.

« J'avais vraiment flashé sur lui »

En vacances à Hawaii, Pelletier s’est réveillé avec six heures de décalage et des dizaines de messages textes l’informant que le jeune défenseur québécois devenait la propriété des Flames.

« Je ne fais pas ça souvent [d’écrire à des joueurs évoluant dans la LHJMQ] mais j’avais vraiment flashé sur lui. Je trouvais qu’il était vraiment bon. Je trouvais important de le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour son repêchage. De voir que ce sont les Flames qui le repêchent, ça me fait penser à moi il y a quatre ans. Je vais pouvoir lui donner un petit coup de main comme [Jonathan] Huberdeau l’a fait avec moi quand je suis arrivé », a-t-il raconté au Journal.

De ce qu’il a vu de lui, Pelletier croit que Morin a le potentiel de devenir un défenseur important à la ligne bleue des Flames.

« Il est fluide sur patins et bouge bien la rondelle. Je pense que ça peut être un très bon défenseur efficace dans toutes les facettes du jeu et qui peut apporter une touche offensive. »

Des émotions fortes

Morin ne se disait pas déçu d’avoir eu à patienter jusqu’au deuxième tour pour être repêché, même si son nom était évoqué comme potentiel choix de première ronde.

Et quand on l’a finalement appelé, avec le 48e choix au total, ce fut une montagne russe d’émotions.

« Tu black out un peu ! Tu ne sais plus ce qui se déroule. J’ai entendu mon nom et je trouvais ça incroyable. C’est une récompense pour toutes les années où tu as travaillé fort. Je me réveille souvent à 6 du matin, je fais de la route pour jouer au hockey. Ça devient une récompense.

« Mes parents étaient plus stressés que moi. Je sais qu’ils sont fiers. Le stress vient de tomber. »