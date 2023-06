Jean Dujardin dans «Sur les chemins noirs»: un bouleversant voyage intérieur

En portant à l’écran le roman de Sylvain Tesson Sur les chemins noirs, le cinéaste Denis Imbert brosse un portrait bouleversant d’un homme en reconstruction, tout en offrant à Jean Dujardin l'un des plus beaux rôles de sa carrière.

Explorateur et écrivain de renom, Pierre (Jean Dujardin) parcourt le monde et relate ses aventures dans des récits de voyage qui se vendent comme des petits pains chauds dans les librairies. Mais un soir, pendant une tournée de promotion, Pierre fait une chute de plusieurs étages en escaladant la façade de son hôtel, après avoir pris un verre de trop.

À son réveil, après avoir été plongé dans un coma profond, Pierre se fait la promesse de traverser la France à pied en n'empruntant que des petits sentiers non balisés, sur une distance de 1300 km. Même s’il n’est pas encore tout à fait remis de ses blessures (autant physiques que mentales), Pierre espère pouvoir profiter de ce voyage périlleux pour réfléchir à son passé et au sens de la vie.

Succès en salle

Denis Imbert a fait un pari audacieux en adaptant au cinéma le livre autobiographique de Sylvain Tesson, lequel relate la quête intérieure de l’auteur à travers la France rurale. Or, en proposant ce récit introspectif campé dans les régions isolées et méconnues de la France, le cinéaste a visiblement touché une corde sensible, puisque plus d’un million de spectateurs se sont déplacés pour aller voir son film dans les salles de l’Hexagone le printemps dernier.

Pour mettre en image le plus fidèlement possible la nature décrite par Sylvain Tesson dans son livre, Imbert a insisté pour tourner son film sur les mêmes chemins parcourus par l’écrivain voyageur, notamment dans les montagnes du Mercantour et la vallée de la Roya. Le résultat est spectaculaire. Difficile de ne pas être émerveillé devant les paysages beaux à couper le souffle parcourus par le héros du film.

Denis Imbert a aussi eu la main heureuse en proposant à Jean Dujardin de camper le personnage central de son long métrage. L’acteur de 51 ans, connu pour ses rôles dans The Artist et Brice de Nice, livre ici une performance d’une grande maturité, incarnant avec justesse et sobriété cet homme brisé qui doit affronter ses démons.

Note: 3,5 sur 5.

Sur les chemins noirs, un drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Joséphine Japy et Jonathan Zaccai. À l’affiche vendredi.