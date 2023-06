Le CH gonfle sa banque d’espoirs avec l’ajout de trois gardiens, dont Quentin Miller des Remparts

NASHVILLE | Jacob Fowler, Quentin Miller et Yevgeni Volokhin. Un gardien américain, un gardien québécois et un gardien russe. En cette deuxième journée du repêchage, le Canadien a regarni sa banque d’espoirs à cette position.

• À lire aussi: « Ethan, c’était note cible en arrivant ce matin » - Mathieu Darche

• À lire aussi: La cuvée 2023 de la LHJMQ est officiellement la pire de l'histoire du repêchage de la LNH

• À lire aussi: Des gardiens et de mystérieux Russes pour le CH

Il y avait pratiquement une symbolique. La veille, Carey Price avait présenté le cinquième choix au total au repêchage, le défenseur David Reinbacher. Jadis l’image forte de l’équipe, Price fait maintenant partie du passé. Et le CH a regardé en direction du futur en s’attaquant à un besoin au sein de l’organisation.

Pour une première fois depuis 1977, le Tricolore a misé sur trois gardiens lors d’un même encan. Il y a plus de 40 ans, le Canadien avait réclamé sept gardiens, dont Richard Sévigny.

Miller, qui occupait le poste de gardien numéro deux derrière William Rousseau avec les Remparts de Québec, n’avait pas fait le voyage à Nashville. Le jeune homme de 18 ans respirait toutefois le bonheur lors d’une conversation téléphonique avec Le Journal.

«Le Canadien, c’est l’équipe que je regardais plus jeune, a-t-il dit. C’est à cause de Carey Price que je suis devenu gardien de but. De faire partie de cette organisation, c’est incroyable.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Kent Hughes n’avait pas menti. Lors du camp de sélection à Buffalo, le directeur général du Canadien avait mentionné qu’il songeait à utiliser un choix hâtif pour réclamer un gardien. Il l’a fait avec son choix de troisième tour (Fowler) qui était le premier de l’équipe lors de la deuxième journée.

Au quatrième tour (128e) avec Miller et au cinquième tour (144e) avec Volokhin, le Canadien a poursuivi sa quête de gardiens.

Le lien Larionov

Le Canadien a terminé ses emplettes dans la capitale du country avec neuf sélections. Du nombre, il y a un élu de la LHJMQ, mais aussi deux espoirs de la Russie.

On soulignera également que quatre des neuf choix de l’équipe n’en étaient pas à leur première année d’admissibilité au repêchage.

Avec un des trois choix au quatrième tour, le CH a réclamé le défenseur Bogdan Konyushkov. Âgé de 20 ans, Konyushkov jouait pour le Torpedo de Nizhny Novgorod dans la KHL. Il a obtenu 25 points (2 buts, 23 passes) en 64 matchs.

«J’ai parlé souvent avec Igor Larionov, son entraîneur dans la KHL, a souligné Lapointe. Nous l’aimions en vidéo, mais je fais aussi confiance à mon ancien coéquipier avec les Wings. Il me parlait de lui comme un très bon jeune défenseur.»

Un autre Xhekaj

Arber Xhekaj pourrait un jour partager le vestiaire du Tricolore avec son jeune frère. Florian Xhekaj, un ailier de 19 ans, a connu son sort au quatrième tour (101e).

L’attaquant des Bulldogs d’Hamilton, de la Ligue junior de l’Ontario, était répertorié au 131e rang de la centrale de recrutement de la LNH en Amérique du Nord.

À l’image de nombreux choix de l’équipe, il n’était pas dans les gradins à Nashville.