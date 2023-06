Le nouveau délire des toilettes mixtes à l’école

Au cas où vous ne le sauriez pas, une offensive d’envergure se déploie pour faire pénétrer la théorie du genre dans nos écoles.

Cette théorie se fonde sur l’idée que les différences entre les hommes et les femmes ont peu à voir avec une réalité biologique, que l’on nie souvent, et relèvent surtout d’un conditionnement social.

Pudeur?

Fondamentalement, dit cette théorie, l’humain est ce qu’il a envie d’être et doit être reconnu comme tel par autrui.

Qu’un homme ne puisse accoucher n’ébranle pas les convaincus. Le fanatisme idéologique congédie les faits inconvenants.

Cette théorie est véhiculée dans nombre de manuels scolaires, dans les propos de certains enseignants, dans les devoirs demandés, par les conférenciers invités, etc.

Tout cela se fait au nom de «l’inclusion» et de la «diversité», et vous êtes «transphobe» si vous êtes contre.

Les esprits légers qui ne voyaient pas le problème des drag-queens à l’école ne se sont pas arrêtés pour lire des extraits des histoires qu’elles venaient raconter aux enfants.

Comme cette théorie postule que le sexe est arbitraire, on pousse maintenant jusqu’à introduire des toilettes neutres, donc fréquentées à la fois par ceux que vous et moi appelons encore des garçons et des filles.

Au Canada anglais, ça déferle. Vous ne me croyez pas? Allez lire notamment le Toronto Star et le National Post.

La commission scolaire de Toronto encourage officiellement l’installation de toilettes dites «non genrées», et une école primaire en particulier, la Jean Lumb Public School, a seulement des toilettes mixtes.

Ce n’est pas une option à côté des deux autres, c’est la seule.

L’affaire fait grand bruit dans la Ville-Reine. D’abord, les parents n’ont pas été consultés.

Ensuite, au quotidien, il se passe quoi, vous pensez?

Comme il n’y a plus d’urinoirs pour les garçons, les filles trouvent de l’urine sur le siège. Des garçons se couchent sur le sol pour épier les fillettes dans la cabine voisine. D’autres montrent leur zizi.

Dans les écoles secondaires, imaginez la jeune fille qui manipule des tampons ou des serviettes hygiéniques avec des garçons juste à côté.

Est-ce que vous vous souvenez de notre inconfort, ou de celui de nos enfants, sur ces questions, à ces âges?

Ah, mais dans le grand Wokistan canadien, rien ne doit arrêter la marche triomphale du grand train de «l’inclusion» et de la «diversité»!!

Tout cela alors que l’immense majorité des enfants s’identifient comme garçons ou filles!

On n’installe pas une toilette non genrée à côté des toilettes genrées traditionnelles pour accommoder une minorité minuscule sans emmerder la majorité. Non!

On perturbe les habitudes de l’immense majorité pour une minuscule minorité.

Perdantes

Dans tous ces cas, les vrais perdants, ce sont les filles, qui perdent leurs lieux propres, comme c’est aussi le cas dans les compétitions sportives ou dans les prisons où débarquent des costauds qui se «sentent» femmes.

La décadence d’une époque se voit dans les petites choses comme dans les grandes.