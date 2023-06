Le silence souriant de Mme Gainey et le Canada gagnant

Le 24 juin célèbre notre passé, le 1er juillet chante notre avenir, pas l’avenir que nous voulons bien sûr, mais celui qu’on nous entre dans la gorge!

Pendant que le Québec n’en finit plus de s’excuser d’exister — car il ne sera jamais assez inclusif —, le Canada se pavane avec fierté... encore une fois!

Fut un temps au Québec où, à la Saint-Jean, c’était un tremblement de terre d’émotion, une clameur populaire gigantesque, et où, pour le 1er juillet, quelques petits unifoliés se dressaient timidement.

Petit à petit, on le sent, on le sait, la ferveur nationale diminue d’un côté et augmente de l’autre.

Frontière mentale

Ce deux-pour-un des fêtes nationales à une semaine d’écart, le 24 juin et le 1er juillet, rappelle cet apartheid des mentalités qui existe chez nous.

La semaine dernière, lors d’élections partielles, le Parti libéral a (évidemment) gagné dans le comté de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount, là où passe la ligne de démarcation.

L’heureuse candidate libérale est nulle autre qu’Anna Gainey, la fille de l’ancien joueur et directeur général du Canadien de Montréal, Bob Gainey, ce pionnier de l’anglicisation de nos ex-Glorieux.

Le premier geste d’éclat de cette députée de Westmount fut, le sourire aux lèvres, d’ignorer les journalistes qui demandaient si elle reconnaissait que le français est en déclin.

Cette femme a compris qu’elle peut rire des Québécois et des journalistes autant qu’elle veut! Elle n’a pas tort.

Bienvenue en politique, Mme Gainey! Et bravo, vous êtes du côté des gagnants!

Allergie anti-Québec

L’allergie au Québec et à sa culture, qui était jadis l’apanage d’une communauté anglophone qui jouait à la victime dans sa Gazette, a désormais contaminé une bonne partie de l’université francophone.

De plus en plus de jeunes convertis à la morale woke, ce nouveau produit d’exportation made in USA, vont se vanter de jeter à la poubelle leur fleurdelisé, jugé désuet.