Les travers du sexe masculin

Certains petits passages, comme celui de ce matin dans la lettre signée « Je ne suis pas une sonnette de porte », m’incitent à réagir. Cette femme disait avoir été mariée 25 ans à un abruti qui n’avait aucune délicatesse au lit et qui n’avait jamais compris que faire l’amour à sa femme, c’est autre chose que juste la pénétrer, malgré que : « Ce n’était pas faute d’avoir essayé de mettre un peu de piquant en portant des dessous sexy pour faire le ménage, comme un porte-jarretelles et des talons hauts, ou en dansant nue sur la table. »

J’avoue que c’est difficile pour moi de ne pas ajouter mon grain de sel, car je trouve qu’elle a été bien patiente d’endurer aussi longtemps un gars qui fait partie de cette bande de cons qui concentrent leur vie sur ce petit bout de leur anatomie, bien éphémère en plus, lequel ne sera jamais assez long pour être comparable aux talents de leurs conjointes qui elles s’améliorent au fil de leur vie, pour s’assurer de garder les désirs de leur homme bien vivants.

Anonyme

Heureusement que les temps changent et que de plus en plus d’hommes sont disposés à entendre les désirs féminins en matière de sexualité. À la condition bien sûr que les femmes osent briser les tabous sur ce sujet délicat.