Levée partielle de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert

Avec l’évolution des conditions météorologiques des derniers jours, l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert est levée partiellement à travers la province.

L’interdiction touche maintenant seulement qu'une dizaine de MRC.

Les résidents des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, des Laurentides et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ne sont donc plus touchés par cet avis.

Les feux à ciel ouvert n’étaient pas permis avant cette modification sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Les MRC toujours concernées par l’interdiction sont la Jamésie (Nord-du-Québec), la Haute-Côte-Nord et Manicouagan (Côte-Nord), le Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et Fjord-du-Saguenay (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Abitibi-Ouest, Abitibi et la Vallée-de-l’Or (Abitibi-Témiscamingue), La Tuque (Mauricie) et la Vallée-de-la-Gatineau (Outaouais).

Le territoire Eeyou Istchee dans le Nord-du-Québec est également touché.

«La collaboration de tous est essentielle pour que l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée, indique la SOPFEU par voie de communiqué. Cette mesure a pour but de limiter les risques d’incendie de forêt.»

Certaines de ces régions ne sont visées que partiellement.

Les coordonnées exactes des limites de l’interdiction sont disponibles sur le site internet de la SOPFEU.