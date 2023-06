Et si le CH avait échangé le cinquième choix pour Pierre-Luc Dubois?

J’ai été surpris, comme bien des gens, de la sélection du défenseur autrichien David Reinbacher par le Canadien au premier tour du repêchage. Tant qu’à ne pas choisir l’attaquant russe Matvei Michkov, le CH aurait-il pu échanger le cinquième choix pour mettre la main sur Pierre-Luc Dubois?

Les Jets devaient être gourmands pour envoyer le gros centre québécois à Montréal; Dubois aurait pu permettre au Tricolore de renouer avec une culture gagnante. Winnipeg voulait des joueurs actifs dans la LNH, ce que le club du Manitoba a obtenu des Kings. Kent Hughes a ses intouchables. Los Angeles n’a pas eu à donner des jeunes qui se comparent à Nick Suzuki, Cole Caufield, Kirby Dach, Kaiden Guhle, Jordan Harris ou Arber Xhekaj, ni des vétérans dans la fin vingtaine comme Mike Matheson.

Le nouveau contrat signé par Dubois, soit huit ans et 8,5 millions $ par saison, a peut-être fait peur au directeur général du CH. Le Québécois de 25 ans aurait été mieux payé que le capitaine (Suzuki touche 7,875M$) et Caufield (7,85M$).

Le circuit de Brière

J’aurais bien aimé voir Hughes se démarquer avec un coup d’éclat. Le DG du Tricolore l’a peut-être fait avec Reinbacher, mais on ne le saura que dans quelques années.

À l’instar de la majorité des experts, je n’ai pas vu jouer le défenseur droitier. Difficile donc de juger. Même si on entend des comparaisons avec Roman Josi, il n’y a rien de garanti. En espérant seulement qu’on ne revivra pas l’histoire de Jarred Tinordi. L’arrière de 6 pi, 6 po et 229 lb, qui avait été un choix de premier tour (22e) par le CH en 2010, n’a jamais répondu aux attentes.

Je pensais bien que Hughes choisirait Ryan Leonard, un attaquant américain qui a une fougue comme celle des frères Tkachuk.

C’est finalement Daniel Brière qui a frappé un circuit en faisant de Michkov la première sélection des Flyers de Philadelphie, au septième rang.

L’influence de Vegas

Mercredi soir, les DG ont jeté leur dévolu sur plusieurs espoirs au gabarit imposant, dont plusieurs défenseurs. Reinbacher fait d’ailleurs déjà 6 pi, 2 po et 185 lb. C’est probablement l’influence des champions de Vegas, qui ont triomphé à l’aide de gros et mobiles chevaliers à la ligne bleue.

Mais où est l’influence des champions de la Coupe Memorial? Une équipe de la LHJMQ a été couronnée lors des quatre derniers tournois nationaux et pourtant, aucun joueur du circuit n’a été sélectionné au tour initial à Nashville.

Un seul joueur né au Québec, Gabriel Perreault, a entendu son nom mercredi soir, les Rangers de New York ayant fait confiance au fils de Yanic qui évolue aux États-Unis.

En fait, seulement 12 patineurs du circuit Cecchini ont trouvé preneurs. La pire cuvée de l’histoire de la ligue.

Et ce ne sont pas seulement les joueurs de la LHJMQ qui sont boudés, mais les entraîneurs également. On l’a vu avec Patrick Roy, récemment, puis avec Benoît Groulx, qui a roulé sa bosse dans la Ligue américaine sans jamais avoir eu sa chance dans la LNH.

C’est toujours la même poutine et c'est frustrant.

Gauthier repêché avec un ancien choix de Montréal

Les organisations qui comptent sur des dirigeants québécois ou des recruteurs d’ici avec un pouvoir décisionnel, qui mettent leur poing sur la table quand c’est le temps, ont pigé dans notre cour.

C’est le cas du Lightning de Tampa Bay, qui a sélectionné Ethan Gauthier (37e) avec un ancien choix du CH...

Puis, Étienne Morin, Mathieu Cataford et Dylan MacKinnon ont été repêchés par les Flames de Calgary, les Golden Knights et les Predators de Nashville lors des deuxième et troisième tours.

Ces jeunes ont l’avenir devant eux et c’est à eux de prouver leur valeur et de faire leur place. L’encan amateur n’est que la première étape et ils ont maintenant un pied dans la porte. Les modèles sont nombreux et Ethan pourra notamment s’inspirer de son père, Denis Gauthier, qui a connu une belle carrière.

Certains diront que le Canadien a fait sa part en mettant la main sur le gardien montréalais Quentin Miller, des Remparts de Québec, à la fin de la quatrième ronde.

Mais Hugues a échangé son choix de fin de première ronde et celui en début de deuxième tour pour aller chercher le jeune attaquant Alex Newhook, de l’Avalanche du Colorado. Je l’aime bien, Alex, et on souhaite qu’il éclose dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, comme l’a fait Dach, mais le CH aurait pu repêcher deux Québécois.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Je tourne la page après neuf ans

Vous venez de lire ma dernière chronique dans Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Je tourne donc la page après neuf belles années de collaboration avec ces deux quotidiens, neuf belles années à échanger avec vous.

Merci à Luc Grenier, l’ancien directeur des sports du Journal de Québec, qui m’avait approché en 2014 pour que je puisse avoir une tribune afin de partager mes opinions et mes souvenirs.

Merci à tous les patrons qui m’ont fait confiance, de Dany Doucet à Denis Poissant, en passant par Jean-Nicolas Blanchet.

Merci à Kevin Dubé, à Jessica Lapinski et à Mylène Richard, qui ont été mes principaux écrivains de l’ombre. Je leur confiais mes idées et mes états d’âme, qu’ils ont réussi à coucher sur le papier (ou sur le web) de façon cohérente et pertinente. Ils sont parvenus à bien me faire paraître.

Et un grand merci à vous, chers lecteurs et amateurs de hockey, qui m’avez suivi assidûment au fil des ans. Plusieurs m’arrêtaient dans la rue pour discuter et parfois m’obstiner, car vous n’étiez pas d'accord avec moi. Ce fut toujours un plaisir de vous rencontrer.

À 77 ans, je commence à songer à la retraite, mais je n'y suis pas encore prêt. J’ai trop peur de m’ennuyer! Je poursuivrai donc l’aventure avec TVA Sports la saison prochaine.

Pour l’instant, je vais profiter de l’été, et au plaisir de se croiser sur un terrain de golf.