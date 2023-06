Match des étoiles : Aucun joueur des Blue Jays sur la formation de départ

Les partisans des Blue Jays de Toronto seront certainement déçus d'apprendre qu’aucun de leurs représentants ne sera de la formation de départ en vue du prochain match des étoiles du baseball majeur qui se tiendra le 11 juillet au T-Mobile Park de Seattle.

Le circuit Manfred dévoilait jeudi soir la liste des joueurs partants pour les formations des deux Ligues.

Lors de la première mise à jour du suffrage qui avait lieu le 12 juin dernier, trois porte-couleurs de l’équipe torontoise étaient parmi les meneurs au scrutin populaire pour leur position respective dans l’Américaine. Il s'agissait de Vladimir Guerrero fils (premier but), Bo Bichette (arrêt-court) et Matt Chapman (troisième but). Les noms des voltigeurs Whit Merrifield et Kevin Kiermaier s’étaient ajoutés lors de la phase finale du vote des partisans.

Les Rangers du Texas voleront certainement la vedette lors de cette classique puisqu’ils auront quatre de leurs joueurs qui seront d’office. Jonah Heim (receveur), Marcus Semien (deuxième but), Josh Jung (troisième but) et Corey Seager (arrêt-court) ont reçu suffisamment de votes pour débuter la rencontre.

Les Braves d’Atlanta sont la formation de la Ligue nationale qui comptera le plus de représentants avec un total de trois pour cette fête du baseball. Sean Murphy (receveur), Orlando Arcia (arrêt-court) et Ronald Acuna fils (voltigeur) seront de la partie. Acuna fils avait déjà assuré son poste dans l'alignement de départ, car il avait terminé au premier rang au terme de la première période de vote.

Les deux meilleurs joueurs au monde

Pour une troisième saison consécutive, les Angels de Los Angeles verront leurs deux plus grandes vedettes participer ensemble au match des étoiles. Shohei Ohtani (frappeur désigné) et Mike Trout (voltigeur) seront des festivités.

Ohtani qui domine les majeurs avec 29 circuits depuis le début de la saison avait conclu la première phase du scrutin en tête et il avait déjà été nommé frappeur désigné partant dans l'Américaine. Le Japonais pourrait également être le lanceur partant pour ce match.

Un absent de taille

Aaron Judge qui a vu son nom apparaître sur la formation de départ devrait cependant faire une croix sur cet affrontement. Judge est actuellement incommodé par une blessure à l’orteil qu'il a subi le 4 juin dernier.

Le voltigeur des Yankees a participé à quatre reprises en carrière à ce duel.

Une première expérience

Le voltigeur recru des Diamondbacks de l'Arizona Corbin Carroll aura la chance de participer à sa toute première partie des étoiles. Carroll pourra performer devant ses proches puisqu’il est originaire de Seattle.

L’athlète de 22 ans connaît une saison du tonnerre jusqu’à présent avec une récolte de 17 circuits et 44 points produits.