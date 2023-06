Mercedes rattrape de justesse un VUS de 290 000$ au port de Montréal

Le fabricant de voitures de luxe Mercedes-Benz a rattrapé de justesse un VUS de près de 290 000$ qui s’apprêtait à quitter le pays via le port de Montréal sans même avoir été rapporté volé.

Au moment où les vols de voitures se multiplient, Mercedes s’est récemment adressé aux tribunaux pour décrire ce qui semble être un autre stratagème pour exporter un véhicule de façon occulte.

Le 2 mai dernier, un consommateur ontarien a signé une entente de financement en apparence parfaitement légitime chez un concessionnaire Mercedes à Brampton, dans la grande région de Toronto.

Il est reparti avec les clés d’un véhicule utilitaire sport G63 AMG muni d’un gigantesque moteur V8 de 577 chevaux, après s’être engagé à effectuer 72 paiements mensuels tout aussi gigantesques de 4651,71$.

Le premier de ces versements était prévu le 2 juin. Or, moins de 24 heures avant cette échéance, le véhicule a été repéré par les services frontaliers... au port de Montréal.

Destiné à sortir du pays

«La douane a un Mercedes G63 qui n’est pas rapporté volé, serait-il possible de vérifier si le véhicule est financé stp?», a écrit à un huissier un enquêteur d’Équité Association, une organisation à but non lucratif créée par les grandes compagnies d’assurance pour lutter contre la fraude.

Cette intervention a permis à la division de financement de Mercedes de s’adresser rapidement à la Cour supérieure pour obtenir une saisie avant jugement et annuler le contrat de vente du véhicule de grand luxe.

«Le véhicule était probablement dans un conteneur [...] destiné à être exporté hors du pays», peut-on lire dans la requête.

Le bras de financement du constructeur automobile explique travailler régulièrement avec Équité Association dans le but de «prévenir l’exportation illégale de véhicules volés ou financés».

Mercedes-Benz fait remarquer dans les procédures que «le recouvrement du véhicule devient illusoire dès que [le véhicule] quitte le territoire canadien».

Le G63 AMG est l’un des véhicules les plus chers dans le catalogue du fabricant.

Un vrai fléau

Les vols de voitures constituent un vrai fléau au pays. Ce jeudi, la Sûreté du Québec a procédé à une série de perquisitions et d’arrestations dans la région de la Capitale-Nationale, en lien avec un réseau qui aurait volé une cinquantaine de véhicules.

En avril, l’Agence des services frontaliers et la police de Montréal avaient annoncé avoir saisi au port de Montréal 53 voitures qui avaient été volées au Québec et en Ontario.

Au Québec, le nombre de véhicules rapportés volés a bondi de 4440 en 2016 à 10 505 en 2022.

- avec la collaboration de Ian Gemme