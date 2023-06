Montérégie : un trentenaire porté disparu depuis deux semaines, la police donne de nouvelles informations

La Sûreté du Québec a révélé de nouvelles informations sur la disparition d’un trentenaire qui manque à l’appel depuis deux semaines à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Pierre-Alexandre Viens, 32 ans, a été vu pour la dernière fois le 14 juin dernier. Il se déplacerait en Hyundai Elantra 2012 de couleur bronze – immatriculé X35 GEP. Selon les nouvelles informations de la SQ, il pourrait se trouver à Montréal.

Il aurait les cheveux récemment coupés – rasés sur les côtés et attachés en couette – en plus d’avoir une barbe fraichement rasée, ne laissant que sa moustache. Rappelons qu’il mesure 1,80 m (5 pi 9 po) et pèse 77 kg (169 lb).

«Il porterait une chemise blanche avec des motifs foncés, des espadrilles noires et un pantalon jeans de couleur kaki», a précisé la SQ.

Quiconque ayant de l’information permettant de localiser Pierre-Alexandre Viens peut communiquer avec le 911.