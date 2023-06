Montérégie: un motocycliste entre la vie et la mort à Saint-Hubert

Un motocycliste reposait dans un état critique jeudi soir après une collision avec une voiture à Saint-Hubert, en Montérégie.

L’accident est survenu peu après 20h30 à l’angle des boulevards Cousineau et Mountainview.

THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI

Le motocycliste, âgé dans la quarantaine, a été transporté à l’hôpital, où on craint pour sa vie tandis que le conducteur du véhicule, également âgé dans la quarantaine, a dû être traité pour un choc nerveux.

«Les premiers constats et les éléments obtenus sur les lieux nous ont amené à procédé à l’arrestation de [ce dernier]. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec la conduite du véhicule», a indiqué François Boucher, porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

La scène a été protégée pour procéder à l’analyse et l’expertise des lieux.

Des enquêteurs et des reconstitutionnistes ont été appelés sur place afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet accident.