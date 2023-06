Plusieurs noyades survenues depuis la Saint-Jean auraient été évitables

Avec de simples mesures de sécurité, la plupart des noyades survenues depuis le week-end de la Saint-Jean auraient pu être évitées, selon des experts qui mettent les baigneurs en garde à l’approche d’une autre longue fin de semaine ensoleillée.



« Souvent, des gens qui achètent des jouets comme une planche de pagaie ou un bateau embarquent sur l’eau sans être suffisamment formés pour naviguer et prennent une chance en ne portant pas de gilet de sauvetage », déplore d’emblée Brian Sackman, expert en sauvetage nautique et ancien commandant d’unité à la Garde côtière auxiliaire canadienne.



Six personnes ont perdu la vie par noyade dans la dernière semaine seulement au Québec. Parmi les victimes, quatre hommes se trouvaient sur un plan d’eau vive sans veste de flottaison individuelle (VFI).

Une situation qui se répète trop souvent, martèle Raynald Hawkins, directeur de la Société de sauvetage du Québec. En moyenne, près de 70% des plaisanciers décédés ne portaient pas de VFI, selon les plus récentes données de l’organisme.

Ne jamais être seul



En Abitibi, les noyades, samedi, de deux hommes qui étaient seuls sur des lacs rappellent l’importance d’être toujours accompagné sur un plan d’eau.



« C’est la première règle de sécurité, insiste M. Hawkins. Je constate qu’une fois sur deux, la personne qui s’est noyée était seule. Il n’y a donc personne pour les extirper de l’eau, appeler le 911, relater l’histoire. »



Du côté de la plage de Verdun, l’homme de 22 ans aurait eu de plus grandes chances d’être secouru à temps s’il avait été à l’intérieur de la zone surveillée, selon Brian Sackman.



« Les gens n’y pensent pas, mais Montréal est une île entourée par un fleuve, donc une artère aquatique majeure avec beaucoup de courant, de vent et d’obstacles. Ce n’est pas un petit lac tranquille, donc le courant peut t’amener ailleurs très rapidement », explique-t-il.



Avec plus d’une centaine de sauvetages à son actif, M. Sackman en a vu de toutes les couleurs : un pêcheur en panne sur son bateau sans VFI, un jeune en planche à pagaie qui manque de force pour revenir à bon port, des gens emportés par le courant.

Considérant la grande proximité avec les lacs et rivières au Québec, il faudrait plus d’éducation sur les dangers des courants comme on le fait avec l’océan, fait valoir Liane Fransblow, coordonnatrice des programmes de prévention au département de traumatologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants.



Une fraction de seconde



La province a aussi été secouée lundi par la noyade tragique d’une fillette de cinq ans dans une piscine résidentielle, à Saint-Cyrille-de-Wendover.

Un enfant qui échappe à la supervision, parfois pendant quelques secondes à peine, est d’ailleurs la principale cause de noyade chez les tout-petits, observe Mme Fransblow.



« Ça se fait tellement vite. Quand on surveille la piscine, on ne peut pas être distrait par son cellulaire ou en train de faire du télétravail. Un autre problème qu’on voit, ce sont les enfants qui réussissent à accéder à la piscine, par exemple parce que la barrière est mal fermée », avertit-elle.

Pour sauver des vies, les trois experts misent sur l’importance des cours de natation dès l’enfance pour apprendre à bien nager.



6 noyades en une semaine



26 juin

Léana Hébert, une fillette de 5 ans, s’est noyée dans une piscine résidentielle, à Saint-Cyrille-de-Wendover.

24 juin

Sylvain Nolet, âgé dans la cinquantaine, s'est noyé en tentant d’aller chercher de l’aide lorsque sa motomarine est tombée en panne dans les eaux du fleuve Saint-Laurent à L'Ange-Gardien, près de Québec.



24 juin

Brandon Haran, 26 ans, est disparu après être allé nager seul dans le secteur du lac Opasatica à Rouyn-Noranda en matinée. Une patrouille nautique de la Sûreté du Québec a retrouvé son corps quelques heures plus tard.



24 juin

Epitace Dusabe, originaire de l’Afrique, serait tombé de sa planche à pagaie au lac Beauchamp, à Trécesson. L’homme de 29 ans qui se trouvait dans la région pour le travail ne portait pas de veste de flottaison individuelle.



23 juin

Un homme de 22 ans qui se trouvait dans une zone non-surveillée à la plage de Verdun s'est noyé dans les eaux du fleuve Saint-Laurent.



22 juin

Méryl Gagnon, 15 ans, a perdu la vie en tentant de traverser la rivière Ashuapmushuan, près de Saint-Félicien, à la nage.