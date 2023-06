Pour être aidée, il faut le demander

Je suis au bout de ma corde, et pour ne pas mourir au combat, j’ai besoin d’aide. La période pandémique a pesé lourd, vu que je travaille dans le domaine hospitalier où les défis n’ont pas manqué, et que pour ajouter à cela, il y avait nos deux enfants de douze et quatorze ans qui n’allaient pas à l’école et ne se gênaient pas pour occuper la maison en entier, en plus d’un mari camionneur qui n’a jamais appris à se ramasser quand il débarque les fins de semaine.

Comme j’aide ma vieille maman qui s’est fracturé une hanche et qui a du mal à retrouver sa vigueur d’avant avec son ménage, son lavage et ses courses, mes semaines sont longues, et j’apprécierais de temps en temps un petit coup de main. Mais c’est comme si mes enfants ne voyaient pas ce qui traîne, et quand mon conjoint débarque le vendredi soir, il ne pense qu’à s’affaler devant la télé. Pendant ce temps-là moi je fais tout et je sens que je vais craquer.

C’est moi qui m’occupe de tout le monde pendant que personne ne pense à s’occuper un tout petit peu de moi. Comment elles font les autres mères qui travaillent pour se faire aider ? Faut-il mourir au combat pour comprendre que trop c’est trop pour une seule personne ? Ça se voit du linge sale et des traîneries ? Comment on fait pour avoir de l’aide quand on n’a jamais appris à demander ?

Désespérée

Il va falloir vous résigner à apprendre à exprimer vos besoins si vous voulez qu’ils soient entendus. Quand on a toujours tout pris sur ses épaules, comme vous l’avez fait avec vos proches, comment voulez-vous qu’ils pensent autrement que « C’est normal que maman le fasse ! »

Pour que les autres prennent conscience de ce que vous vivez et endurez, pour et à cause d’eux, il faut le leur dire. La même chose pour votre conjoint qui dit participer à la vie collective du foyer, même s’il ne la partage que quelques jours par semaine. Je ne vous dis pas de ne plus rien faire, vous en seriez incapable. Mais il est impératif d’exprimer clairement aux vôtres l’ampleur de la tâche qui vous incombe et la nécessité que tous et chacun mette la main à la pâte pour vous soulager. Une mise en garde cependant, vous leur accordez la latitude pour faire les choses à leur façon, qui ne sera pas nécessairement exactement comme la vôtre.