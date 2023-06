Tour de France: le grand patron rêve au maillot jaune

Même s’il est habituel pour un dirigeant de vanter les mérites de son équipe, le grand patron chez Israel-Premier Tech (IPT) rêve quand même de prendre le maillot au premier jour du Tour de France, à Bilbao.

• À lire aussi: Tour de France: «J'ai une chance de gagner», dit un Canadien qui croit pouvoir imiter Hugo Houle

• À lire aussi: «Le cyclisme est trop dangereux»: le Canadien Michael Woods ébranlé par la mort d’un collègue juste avant le Tour de France

• À lire aussi: Tour de France: Houle, Boivin et Woods au départ

Avec Hugo Houle, Simon Clarke et Dylan Teuns qui ont déjà gagné des étapes par le passé, la formation n’a pas à envier les autres.

La révélation de Derek Gee au Giro a certainement inspiré la direction à faire confiance aux plus jeunes puisque c’est sur les épaules du Néo-Zélandais Corbin Strong que repose une certaine dose de pression. Avec un nom prédestiné, Strong fera ses débuts sur la Grande Boucle alors qu’il pourra compter sur l’appui de Guillaume Boivin dans les arrivées rapides.

Le jeune coureur de 23 ans est rapide comme en témoigne son titre de champion du monde sur piste en 2020. Richie Porte a même dit de lui qu’il est « un talent en or massif ».

L’équipe souhaite donc surprendre ses adversaires dès le début.

« Il est assez rapide et il est capable de grimper assez bien. S’il se retrouve dans des situations comme Derek Gee au Giro, il est capable de gagner. La première étape à Bilbao est assez favorable pour nous. C’est Corbin qu’on vise et peut-être de porter le maillot jaune, le premier de l’histoire de l’équipe », mentionne l’homme d’affaires Sylvan Adams.

La meilleure équipe

L’absence de Chris Froome, qu’on risque de ne plus revoir au Tour de France, et la décision de ne pas sélectionner un seul cycliste israélien, laisse croire que l’alignement 2023 repose uniquement sur les performances sportives.

« Pour notre groupe, nous avons la meilleure équipe jamais envoyée au Tour. On a prouvé l’an dernier que nous pouvions gagner. On a choisi des gars qui s’entendent bien ensemble et c’est très important pendant trois semaines », a ajouté le milliardaire philanthrope.

Signe d’une bonne entente entre les gars, Mike Woods, vainqueur au général en Occitanie, s’est même mis au service de Corbin Strong pour tenter de l’aider à remporter une étape.

Bon sous pression

Le dirigeant canadien, qui entretient des liens étroits avec Woods, ne croit pas que son poulain est étouffé par la pression en 2023.

« Il y a des joueurs de hockey qui jouent mieux sous la pression. Et d’autres qui serrent trop fort le bâton et ratent des chances de marquer, a-t-il illustré. Je connais Mike très bien et il se trouve dans la première catégorie. »

Enfin, Sylvan Adams a tenu à faire un retour sur le litige qui a mené à la relégation de IPT, l’an dernier. L’UCI a tout de même modifié certaines attributions de points. Une victoire d’étape au Tour sera désormais beaucoup plus payante.

Toujours passionné de cyclisme, Sylvan Adams, 64 ans, a lui-même choisi de participer comme cycliste au championnat canadien chez les maîtres, en Beauce, dans les prochains jours. Il rejoindra ensuite l’équipe au Tour de France.

Une rare incursion onéreuse en sol espagnol

BILBAO | Le grand départ du Tour 2023 sera le deuxième donné depuis l’Espagne et en particulier du Pays basque, après un séjour à Saint-Sébastien en 1992, au début du règne de Miguel Indurain.

Pour obtenir le grand départ, qui séjourne fréquemment hors de la France, les villes hôtesses doivent débourser de fortes sommes.

L’échelle des coûts est très variable, allant de 2,89 millions $ à 14,47 M$ CAD (2 à 10 millions €). Même chose pour accueillir une étape du Tour de France. Il faut d’abord se porter candidat auprès d’ASO, propriétaire de l’événement.

En moyenne, plus de 200 villes envoient leurs candidatures chaque année. Une fois cette étape validée, le montant est de 94 000 $ CAD (65 000 €) pour un départ et de 160 000 CAD (110 000 €) pour une arrivée.

Cette fois-ci, les trois provinces basques figurent au programme des trois premières journées de course. Le peloton évoluera de Bilbao à Saint-Sébastien en passant par Vitoria.

Les reliefs du Pays basque favoriseront les puncheurs vers la conquête du premier maillot jaune à Bilbao.

L’an dernier, le départ avait été donné à Copenhague, au Danemark. En 2024, le départ de la 111e édition sera donné de Florence, une première dans l’histoire du Tour.

Un duel Pogacar - Vingegaard est attendu, alors que plusieurs aspirants vont batailler pour la 3e place

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)

Question de respect, il convient de placer le champion en titre au 1er rang. Jonas Vingegaard, 26 ans, semble le favori à sa propre succession. Toujours dominant, il compte 11 victoires en 24 jours de course en 2023 et son titre au Critérium du Dauphiné montre qu’il est prêt.

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Battu en 2022, Tadej Pogacar, 24 ans, a quand même gagné le Tour de France en 2020 et 2021. Le Slovène a écrasé ses adversaires avec 12 victoires en 19 jours de course jusqu’à sa fracture du poignet sur chute à Liège-Bastogne-Liège. Pogacar semble remis puisqu’il a remporté il y a quelques jours le championnat de Slovénie de contre-la-montre avec plus de cinq minutes d’avance.

Enric Mas (Movistar Team)

Trois fois deuxième du Tour d’Espagne, l’Espagnol de 26 ans n’est pas encore monté sur le podium du Tour de France après une 5e place en 2020 et une 6e place en 2021. En 2023, il a terminé 5e du Tour du Pays basque et 6e de Tirreno-Adriatico.

Mikel Landa (Bahrain Victorious)

L’Espagnol de 33 ans a déjà terminé deux fois 4e, 6e et 7e du Tour de France. Il connaît une bonne saison 2023 avec des places d’honneur au Tour du Pays basque, sur la Flèche Wallonne et sur Tirreno-Adriatico.

Jai Hindley (Bora Hansgrohe)

Vainqueur du Giro 2022, Jai Hindley, 26 ans, devrait monter en puissance graduellement. Sa 6e place au Dauphiné confirme qu’il est sur la bonne voie. Il avait aussi terminé 8e du Tour de Catalogne. L’Australien affiche toutefois 40 jours de course au compteur en 2023.

Richard Carapaz (EF Education EasyPost)

Deuxième du Giro en 2022, l’Équatorien de 30 ans a terminé 3e en 2021. Carapaz a aussi gagné le Giro en 2019. Cette saison, le champion olympique de Tokyo a remporté le Mercan’Tour Classic et fait de belles choses au début du Dauphiné.

David Gaudu (Groupama FDJ)

Après une 4e place en 2022, la pression est plus forte cette année. Sur Paris-Nice 2023, où il a terminé 2e, il bataillait avec Pogacar et Vingegaard. Les experts disent que le parcours de cette année est adapté à son profil. Gaudu aura Thibaut Pinot comme lieutenant. On le répète chaque année, mais aucun Français n’a gagné le Tour depuis Hinault en 1985.

Ben O’Connor (AG2R Citroen)

Quatrième du Tour de France 2021 et vainqueur de la 9e étape, O’Connor avait quitté la course prématurément l’an dernier. L’Australien de 27 ans s’est montré costaud au Critérium du Dauphiné, en contre-la-montre et aussi en montagne. Le top 5 est possible.

LES FAVORIS DU TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Jumbo Visma)

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

3. Enric Mas (Movistar Team)

4. Mikel Landa (Bahrain Victorious)

5. Jai Hindley (Bora Hansgrohe)

6. Richard Carapaz (EF Education EasyPost)

7. David Gaudu (Groupama FDJ)

8. Ben O’Connor (AG2R Citroen)

ILS PEUVENT FINIR DANS LE TOP 10

Guillaume Martin

Romain Bardet

Carlos Rodriguez

Adam Yates

Simon Yates

Louis Meintjes

À surveiller :

Wout van Aert, Mathieu Van der Poel, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Biniam Girmay et Mattias Skjelmose Jensen

►Sans oublier Mark Cavendish, pour battre le record d’Eddy Merckx avec une 35e victoire, de même que les futurs retraités Thibaut Pinot et Peter Sagan, qui feront leurs adieux.