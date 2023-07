Il cultive un bananier et des kiwis dans un jardin urbain à Montréal

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un splendide bananier éthiopien marque l’ouverture d'une «attraction» atypique dans une ruelle verte montréalaise, où s’érige aussi un impressionnant kiwi arctique. Mais qui est derrière cet admirable jardin urbain du Plateau?

Près d’une centaine d’essences végétales peuplent cette oasis improbable en pleine ruelle, au sud du boulevard Saint-Joseph, entre les rues de la Roche et de Brébeuf.

Si le jardinier n’est pas sur les lieux lors de votre visite, ce n’est pas compliqué: appelez-le!

«Je suggère à tes lecteurs de crier “François, François!” et si je les entends, je sortirai pour aller à leur rencontre parce que j’habite tout près», me dit François (qui préfère taire son nom de famille).

«Quand il y a beaucoup de trafic et de vacarme, il faut crier mon nom plus fort.»

«Ça me fera plaisir d’expliquer le jardin, les différents plants qui le composent et son plan général... parce que c’est le troisième été que je m’en occupe et qu’il y a eu plusieurs étapes à sa construction.»

François donnera volontiers des fruits (groseilles, gadelles, coings, mûres, etc.) ou des herbes aromatiques à ceux qui le demanderaient (si c’est le bon moment de la saison), mais il tient à manier la faucille lui-même pour éviter que ses plants soient endommagés.

«Je ne veux pas d’entailles dommageables. Heureusement, il n’y a jamais eu de vandalisme ou de vol.»

Si un nid-de-poule ou une crevasse se forme lors des rigueurs hivernales, tant mieux: François s’en sert aussitôt comme jardinières.

«J’hydrate mon jardin à l’arrosoir et, juste ça, ça me prend deux heures chaque fois. En tout, par semaine, je passe 20 h ici, au moins...»

Il a aménagé des rigoles dans son jardin pour permettre à l’eau de pluie d’y pénétrer sans y former un étang.

4000$ en deux ans

La ruelle verte date officiellement d’une dizaine d’années. Ses initiateurs ont déménagé ou sont morts ou se sont démotivés au fil des ans, m’explique François.

«Depuis mai 2021, alors qu’on était encore en pandémie, j’ai décidé de m’en occuper... presque à temps plein!»

Le retraité de 65 ans me dit qu’il a trois occupations: s’occuper de son père et de sa mère, lesquels sont tous les deux octogénaires et en CHSLD, et de son jardin.

Il estime avoir dépensé quelque 4000$ en deux ans, pour des plants, parfois rares, comme les kiwis, ou pour des éléments décoratifs comme une vieille roue de charrette entre les rayons de laquelle il cultive des fines herbes.

«J’ai fait tout ça en pensant à mes parents et pour traverser les épreuves de la vie. Je ne sais pas si j’y serais arrivé sans cet exutoire.»

«La roue de charrette, c’est un hommage à celle qui a été ma voisine pendant 17 ans et qui est morte récemment.»

D’un côté, il a aménagé une voie assez large pour un quadriporteur ou un fauteuil roulant.

De l’autre, il a constitué ce qu’il appelle un sentier méditatif... où je me rends rapidement avec lui pour l’entrevue. On y est entourés de végétaux rafraîchissants.

«D’ici, on aperçoit le clocher de l’église qui, à 18 h, sonne l’angélus... pendant lequel je prenais toujours un gin en visioconférence avec mon père pendant la pandémie.»

Des voisins l’aident. L’un d’eux abrite le bananier pendant l’hiver.

«Ça me met en relation avec mes voisins, ce projet, et avec les visiteurs, parce que tout le monde est le bienvenu.»

L’hiver, au lieu de laisser tout en friche, il aménage un jardin d’hiver en disposant des branches de conifères.

«Il y a beaucoup d’amour dans ce jardin!», s’exclame-t-il, en indiquant son œuvre du doigt vers la fin de l’entrevue.

On le croit!

