Un travailleur sur deux vit de la détresse psychologique

Près de la moitié (49 %) des employés de petites et moyennes entreprises (PME) au Canada vivraient avec au moins une difficulté de santé mentale, selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Laval.

L’enquête publiée jeudi montre toutefois que ce pourcentage est en légère baisse par rapport à l'an dernier (55 %).

L’épuisement professionnel (50 %), l’anxiété (21,6 %), la dépression (18 %) ou encore l’insomnie (18,1 %) font partie des principales problématiques rapportées par les 2500 travailleurs de PME interrogés pour le bien de cette étude publiée jeudi.

La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre au pays accentueraient ces symptômes en mettant davantage de pression sur les employés, selon les chercheurs.

L’étude révèle par ailleurs que la détresse psychologique est particulièrement inquiétante chez les jeunes. En effet, le pourcentage de personnes vivant avec des symptômes dépressifs «au-delà d’un seuil clinique» atteint 25,9 % chez les 18-24 ans, et 23,3 % chez les 25-34 ans, en comparaison à 13,4 % et 7,5 % respectivement pour les 55-64 ans et plus de 65 ans.

Le pourcentage de personnes vivant avec des symptômes anxieux atteint 26,5 % chez les 18-24 ans et 27,7 % chez les 25-34 ans, contre 17,5 % et 4,4 % respectivement pour les 55- 64 ans et plus de 65 ans.

Pour la Chaire de recherche et le Conseil du patronat du Québec (CPQ), «la situation demeure tout de même préoccupante» et elle met en lumière «la nécessité d'apporter le soutien approprié aux employeurs et à leurs employés».

«Au Québec, c'est en moyenne 30 personnes sur 1000 qui s'absentent du travail par semaine en raison de leur santé psychologique», a pour sa part rappelé le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, qui assure que le gouvernement prend la santé psychologique «très au sérieux».