Violée à leur première rencontre: un chef cuisinier de Montréal écope de 54 mois

Un chef cuisinier montréalais qui avait sauvagement violé une femme dès leur premier rendez-vous en croyant qu’elle «allait aimer ça» devra réfléchir à ses gestes au pénitencier, où il devra résider pour les 54 prochains mois.

«L’accusé et la victime s’étaient rencontrés peu avant l’agression sexuelle, qui est survenue la nuit de leur premier rendez-vous. Il l’a étranglée, lui a donné des claques au visage, il lui a craché dessus et l’a insultée», a résumé la juge Suzanne Costom en condamnant Ben Maier dans les derniers jours au palais de justice de Montréal.

Maier, un chef cuisinier de 34 ans, s’était pourtant dit convaincu de faire plaisir à sa victime quand il lui avait fait vivre l’enfer à la fin de l’été 2019, quelques jours après l’avoir croisée dans un parc de la Métropole.

Volée de coups

Le courant avait cliqué et quelques jours plus tard, ils s’étaient mis d’accord pour se voir en tête à tête. Et après quelques verres, le duo a décidé de se rendre chez Maier.

«À un certain moment, ils se sont embrassés, c’était consensuel», a expliqué la magistrate, expliquant que c’est par la suite que les choses ont mal tourné.

C’est que Maier s’est alors mis en tête de faire subir à la femme des pratiques extrêmes, même s’ils se connaissaient à peine. Et quand la femme a dit «non», elle a reçu un premier coup, avait-elle témoigné au procès.

«Elle n’avait jamais été frappée aussi fort, avait dit la juge. Son cou s’est tordu en raison de l’impact et sa tête a été balancée sur le côté. Son oreille s’est mise à siffler, elle ne pouvait plus entendre. L’accusé l’a alors frappée de l’autre bord. Elle a figé.»

Maier ne s’est toutefois par arrêté là. Par la suite, il l’a étranglée au point qu’elle ne pouvait pas respirer et quand elle s’est mise à pleurer, le cuistot lui a simplement craché au visage.

«Tu vas te faire violer ce soir, tu es une salope stupide qui mérite de recevoir une leçon», avait dit Maier, selon la victime.

Il se dit innocent

La femme avait finalement réussi à se libérer et à prendre la fuite. Depuis, elle vit dans la honte et la peur, isolée, avec l’impression que «son sentiment de sécurité lui a été enlevé».

Maier a été arrêté un peu plus tard et même s’il a été déclaré coupable d’agression sexuelle causant des lésions, il continue de clamer son innocence, si bien qu’il a porté sa culpabilité en appel.

«Il a témoigné à l’effet que durant leur interaction sexuelle, il cherchait à faire des choses qu’elle allait aimer et qui allaient lui plaire», a expliqué la magistrate en ajoutant que l’accusé a affirmé que «dans le futur, il allait mieux communiquer avec ses potentiels partenaires sexuels».

Mais cela ne risque pas d’arriver de sitôt, puisque même si Maier espérait s’en sortir avec de la prison à domicile et des travaux communautaires, la juge l’a condamné à quatre ans et demi d’incarcération, soit juste un peu moins que la suggestion de la Couronne.

«Le comportement de l’accusé était particulièrement dégradant», a conclu la juge en ordonnant finalement que Maier soit inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.