Voici combien a payé un bijoutier de Québec pour les trois bagues de la Coupe Stanley de Mario Tremblay

Un bijoutier de Québec a mis la main sur les trois bagues de la Coupe Stanley de Mario Tremblay mises à l’enchère ainsi que sur le trophée de la Coupe Molson pour la somme de 126 240$.

• À lire aussi: Mario Tremblay vend trois des quatre bagues de la Coupe Stanley qu'il possède encore

Le propriétaire de Bijoux Medusa a pu crier victoire, mardi soir, après que les mises aient monté pas mal plus haut qu’il ne l’imaginait.

La bague de 1977 a trouvé preneur pour 22 987$ US; celle de 1978 a été vendue pour 17 270$ US et celle de 1979 a atteint 25 286$ US. Le trophée de la Coupe Molson (1982-1983) a coûté 3252$ US.

À ces montants, il faut ajouter les frais d’encan de 20 pour cent, les taxes et la conversion en dollars canadiens (1,33), ce qui porte le grand total à 126 240$ en devises canadiennes.

«J’ai réussi le truc du chapeau, a imagé le propriétaire Julien Duguay qui s’est rendu à Saint-Constant, mercredi, pour prendre possession de ses précieuses acquisitions. C’est l’un de mes meilleurs coups en carrière. Ça va devenir un bon outil de marketing et je vais toucher la communauté hockey. Ça va devenir un tremplin pour le sport. En partageant la nouvelle avec mes gros clients, j’ai reçu, mercredi, une offre de 50 000$ pour la bague de 1977, offre que j’ai refusée.»

M. Duguay voulait conserver le lot intact.

«Je ne veux pas séparer les bagues et le trophée, a-t-il indiqué pour expliquer sa décision d’avoir décliné l’offre d’un de ses clients. J’estime que le lot a plus de valeur ensemble. Je ne visais pas un gain en capital en achetant les bagues.»

Les mises s’envolent

Il y a eu surenchère et l’encan a été prolongé de quelques heures dans la nuit du 27 juin.

«J’étais prêt à payer 200 000$ et même me rendre à 250 000$, a affirmé l’homme d’affaires natif de Saguenay. Je voulais acheter les quatre lots et j’aurais considéré l’achat d’une seule bague comme une défaite.»

«J’étais prêt à payer plus cher que la valeur parce que je ne vendrai pas les bagues, de poursuivre M. Duguay. Ça va être des bijoux de collection que je vais exposer à la boutique dans un présentoir avec le trophée.»

Dans l’article du collègue Dave Lévesque publié à la une de notre édition du 21 juin, le propriétaire de Classic Auctions Marc Juteau pensait obtenir entre 10 et 15 000$ US pour chacune des bagues.

Un message qui a tout déclenché

Après la publication du texte, M. Duguay a été prévenu par un ami.

«Mon courtier immobilier m’a envoyé le lien du texte en me disant que ça serait beau dans ma bijouterie, a-t-il raconté. Par la suite, j’ai appris que Mario Tremblay était un gars d’Alma. Parce que je suis natif moi-aussi du Saguenay/Lac Saint-Jean et que nous avons ouvert notre première boutique à Chicoutimi, ça faisait encore plus de sens de tenter d’acheter ses bagues. J’ai embarqué dans l’encan pour gagner.»

L’ancien attaquant et entraîneur-chef du Canadien de Montréal n’a conservé que sa bague de la conquête de 1986 qu’il a récupéré après le décès de son père. Il a perdu celle de 1976.