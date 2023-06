Voici la destination plein air incontournable de l’été à moins d’une heure de Montréal

Cet été, nul besoin de vous exiler à l’autre bout du monde pour vous ressourcer en nature. Située à moins d’une heure de la métropole, la MRC Les Moulins s’inscrit comme une destination incontournable de la saison estivale.

En effet, tout près de la ville, Terrebonne et Mascouche vous donnent accès à une grande variété d’activités en plein air, que ce soit pour initier votre famille au vélo, observer la faune et la flore en kayak ou sillonner les milieux naturels protégés à pied.

C’est aux abords de la rivière des Mille Îles, entre les villes de Montréal et de Laval, que le territoire moulinois vous invite à vous évader de la ville.

Voici les activités à faire cet été pour découvrir Terrebonne et Mascouche :

1. Une randonnée à vélo en famille

Crédit : Ville de Mascouche

Avec ses 154 kilomètres de voies cyclables, la Véloroute Les Moulins Terrebonne | Mascouche vous guidera vers les principaux attraits touristiques de la région.

Parmi les nombreux circuits offerts dans la région, les familles se tournent vers la TransTerrebonne, un parcours multifonctionnel, auquel on a aussi annexé un tronçon pour experts. Cette piste, qui enjambe de nombreux espaces verts, vous fera rapidement oublier la promiscuité et l’effervescence de la ville.

Aussi idéal pour les familles, le parcours du Coteau propose un arrêt (presque obligatoire) au parc du Grand-Coteau à Mascouche. Vous pourrez, entre autres, y faire un pique-nique, jouer dans les modules ou déguster une molle à la vanille.

2. Une excursion sur la rivière des Mille Îles

Crédit : Michel Julien

C’est seulement une fois à bord d’une embarcation nautique que vous aurez accès aux secrets, bien protégés, de la nature environnante.

Au cours de l’été, rendez-vous au Parc de la Rivière de Terrebonne pour emprunter un canot, un kayak ou une planche à pagaie. De là, vous pourrez sillonner la rivière des Mille Îles. En silence, légèrement en retrait, vous pourrez observer les animaux sauvages et la nature luxuriante.

Une fois revenu à bon port, le parc de la Rivière de Terrebonne s’ouvre sur un grand terrain de jeux naturel. Vous y trouverez une tour d’observation de 12 mètres ainsi qu’une passerelle sur pilotis de 350 mètres. Vous pourrez aussi vous initier au tir à l’arc, jouer au disque golf et faire un rallye GPS.

3. Une randonnée à travers les parcs et les sentiers naturels

Crédit : Michel Julien

Vaste et verdoyant, le territoire moulinois offre de nombreux espaces verts et milieux naturels protégés pour vous adonner à la randonnée pédestre.

Puisqu’ils ne comportent pas de grands dénivelés, les sentiers et les parcs de Terrebonne et de Mascouche vous permettent de vous initier au plein air, peu importe votre âge ou votre condition physique.

Avec ses 18,8 km de sentiers multifonctions, les sentiers Émilie-Mondor de Mascouche vous offrent une immersion en nature d’environ deux heures. Du côté de Terrebonne, le parc de conservation du ruisseau de Feu et le Corridor de biodiversité, un espace naturel protégé de 650 hectares en plein cœur de la ville, vous permettent de vous évader du quotidien en un instant.

À noter que plusieurs sentiers pédestres vous permettent d’avoir un chien en laisse lors de votre randonnée.

4. Une soirée gourmande et festive

Crédit : Hybrid Dynamic Media

Si les amants de la nature sont bien servis dans la région, les amateurs de festivités ne sont pas en reste ! La ville de Terrebonne, qui célèbre son 350e anniversaire, jongle habilement entre nature et vie urbaine. Cet été, elle revêt ses plus beaux habits en proposant de nombreux spectacles extérieurs gratuits et des événements pour tous les goûts afin de souligner l’occasion.

Avec plus d’une centaine de restaurants répertoriés dans la MRC Les Moulins, nul doute que vos papilles seront servies. Bucoliques, le Vieux-Mascouche et le Vieux-Terrebonne vous invitent sur l’une de leurs nombreuses terrasses, qui longent les rues pittoresques. C’est le tableau idéal pour vous sustenter après une journée d’activité en plein air !

À la recherche d’une journée en plein air à proximité de la ville ? Planifiez une excursion à pied, à vélo ou en kayak dans la magnifique région de Terrebonne et Mascouche !