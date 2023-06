BLAIS, Ghislaine (née Fournier)



Au CHSLD Champlain les Pommetiers, le 2 juin 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Ghislaine Fournier, fille de feu Wellie Fournier et de feu Marie-Anna Martin, épouse de feu Paul-Émile Blais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Ghislaine Morency), Pierre (Desneiges Pepin), Daniel (Lyne Bessette) et Christine (Marc Pelland), ses petits-enfants Yvon, Mario, Denis, Caroline et Stéphanie Blais, Vincent, Audrey et Louis Pelland, ses arrière-petits-enfants Samuel, Jérémy et Lauralou, sa soeur Monique (Roger Boutin), ses frères Guy (feu Noëlla Fecteau), André (Thérèse Grand Maison) ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et ses neveux.La famille recevra les condoléances auMcMASTERVILLE, J3G 0K5le vendredi 7 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 8 juillet de 9h à 11h30, suivi d'une liturgie de la Parole et d'une rencontre entre parents et amis.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer Rive-Sud.