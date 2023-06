PELLERIN, Pierre



À LaSalle, le 18 juin 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Pierre Pellerin, conjoint de Micheline Lafond.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Martine, Denis (Lyne) et Clément (Nicole), ses petits-enfants : Guillaume, Marc-Antoine, Jean-Nicolas, Audrey, Charles, Mélanie et Mathieu, son arrière-petite-fille Adèle, ses soeurs, ses frères, la famille de sa conjointe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juillet de 13h00 à 16h30 au complexe funéraire :Un hommage à sa vie aura lieu ce même jour à 16h30 en salon.