BONASIO, Marthe



À Montréal, le 18 mai 2023, est décédée Madame Marthe Bonasio, à deux jours de ses 90 ans. Elle était l'épouse de feu Giovanni Bonasio.Elle laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.Une célébration aura lieu le samedi 8 juillet 2023 à 11h en l'église Marie-Reine-de-la-Paix, 11075 boulevard Gouin ouest, Roxboro, H8Y 1X6. Avant la célébration, le jour des funérailles, la famille recevra les condoléances dès 10h30 au même endroit.Des remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital du Sacré-Coeur, 5400 boul. Gouin ouest, Montréal, Qc, H4J 9Z9, ou encore en ligne à : fondationhscm.org