TRICKEY, Johanne



Johanne Trickey est décédée le 24 juin 2023, à deux semaines de son 71e anniversaire. Elle était la fille de Gillette Trickey (Boileau) et Miville Trickey, et la petite-fille de Lionel Boileau, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue.Elle laisse dans le deuil sa fille unique Geneviève Eliany (Merlin Schmidt), ses frères et soeurs Daniel, Catherine, Suzanne et Julie Trickey ainsi que leurs familles.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 juin de 18 h à 20 h au315, RUE MCLEODOTTAWAL'inhumation aura lieu le samedi 1er juillet à Sainte-Anne-de-Bellevue.