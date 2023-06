LAVOIE, Guilmont



De Mascouche, le 20 juin 2023, est décédé M. Guilmont Lavoie, à l'âge de 87 ans, époux de Mme Monique Ouellet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Christine et Carole (Marc), ses petits-enfants Victor, Aymeric et Malaurie, ses frères et soeurs Lavoie et Bariault ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet de 10h à 11h en l'église de Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, 388 chemin des Anglais, Mascouche. Les funérailles auront lieu à 11h au même endroit. Une réception sera donnée par la suite le même jour à 13h aux:850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE