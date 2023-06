GAUTHIER, André



À Montréal, le 27 mai 2023, est décédé, à l'âge de 83 ans, monsieur André Gauthier, époux de Réjeanne Dugré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Lise, ses frères Pierre-Michel et Gérald, ses belles-soeurs Ginette Lauzon et Louise Dugré, ses beaux-frères Shannon McNeil et Guy Lafrenière ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 8 juillet 2023 à 11h en l'église Sainte-Colette, 11931 boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord. La famille y recevra les condoléances à compter de 10h15.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.