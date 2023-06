BLAIS, Pierrette née Ménard



À Laval, le 18 juin 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Pierrette Ménard, épouse de feu Simon Blais.Elle laisse dans le deuil sa fille Lucie (Denis), ses petites-filles : Stéphanie et Amélie (Brent), son arrière-petit-enfant à venir, sa soeur Rollande, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Elle va rejoindre son fils Richard, ainsi que ses frères et soeurs.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juillet 2023, de 11h00 à 16h00, au complexe funéraire :Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 16h00, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier Natalia Duca et le personnel en soins palliatifs de La Maison de la Sérénité de Laval, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à La Maison de la Sérénité en mémoire de Pierrette.