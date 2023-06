FITZBAY, Claude



À son domicile, le 23 juin 2023, est décédé à l'âge de 80 ans, M. Claude Fitzbay, époux de Mme Lise Vincent, fils de feu Adélard Fitzbay et de feu Marie-Jeanne Gosselin, demeurant à Shawinigan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants : Vincent Fitzbay (Marie-Renée Boisclair), Julie Fitzbay (Alain Martineau); sa petite-fille Jasmine Fitzbay; ses frères: feu Roger Fitzbay, feu Michel Fitzbay; ses beaux-frères et belles-soeurs : Nicole Vincent (Normand Trudel), Denis Vincent (Lina Landry), Jocelyne Vincent (Henri Ouellet), Jean Vincent (Gisèle Davidson), Paul Vincent; ses filleules Evelyne et Sophie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :2203, AVENUE CHAMPLAINSHAWINIGANle vendredi 7 juillet 2023 de 19h à 21h et le samedi 8 juillet 2023 à partir de 9h. Une célébration suivra le jour même à 11h à la maison funéraire et sera disponible en webdiffusion (https://maisonstlouis.ca/en-direct/).L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Michel de Shawinigan.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel des soins palliatifs à domicile et à ses belles-soeurs Nicole, Jocelyne et Gisèle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à :/fondationsssenergie/DONINMEMORIAM/