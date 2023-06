8 rivières sublimes à découvrir à travers le Québec

Que ce soit en kayak, en canot ou en rafting, les rivières du Québec offrent un terrain de jeu incomparable à ceux et celles qui souhaitent s’initier aux sports nautiques tout comme aux férus des rapides. Plusieurs compagnies locales proposent aux touristes de la location d’équipement ou des services de navettes près des points d’eau.

Voici quelques-unes des plus belles rivières de la province (qui en compte plus de 3000!):

1. Rivière Bonaventure, Gaspésie

Page Facebook de Cime Aventuresie

Avec son eau presque turquoise, la rivière Bonaventure, située dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, est un arrêt incontournable de la région pour les amateurs de plein air comme pour les familles. Cime Aventures y organise des sorties en canot, en kayak double ou en kayak simple d’une journée ou deux, mais aussi des descentes en tube! Son forfait le plus connu, « La populaire », compte 20 km de randonnée sur l’eau où vous pourrez observer le saumon de l’Atlantique à l’œil nu tout en pagayant.

2. Rivière Missisquoi, Cantons-de-l’Est

Photo tirée de la page Facebook de Canoe & Co.

C’est en Estrie que l’on retrouve cette rivière paisible et facile d’accès, située entre les villes de Mansonville et Sutton. L’entreprise familiale Canoë&co y offre des excursions de quelques heures en kayak et planche à pagaie via un service de navette qui trimballe vos embarcations jusqu’au point de départ du parcours. Par la suite, la descente de 12 km donne l’occasion d’admirer le paysage bucolique propre à la région. L’entreprise Station O’kataventures de Mansonville, elle, vous permet de louer kayak et canot au besoin, selon un tarif horaire ou journalier.

3. Rivière Jacques-Cartier, Québec

Sépaq

Au coeur des vallées du parc national de la Jacques-Cartier se trouve cette sublime rivière de 54 km — il s’agit d’ailleurs de la seule du Québec à faire partie du réseau des rivières du patrimoine canadien. Son eau vive en fait un endroit idéal pour pratiquer la descente de rivières : la SÉPAQ propose plusieurs parcours allant de 1h30 (5 km) à 5h (19 km) ainsi qu’un service de location d’embarcations (canot, kayak, mini-raft et chambre à air) et d’équipement de sécurité. Une navette vous guide jusqu’à la mise à l’eau.

4. Rivière Rouge, Laurentides

Dans les Laurentides, à seulement 30 minutes de route de Tremblant, la rivière Rouge tient son nom de son eau rougeâtre due au fer qui compose les roches qui la parsèment. Plusieurs sections permettent d’y pratiquer une panoplie d’activités nautiques de tout acabit avec ou sans tour guidé : planche à pagaie (SUP), canot, kayak... Pour la location d’embarcations, consultez les entreprises locales Kayak & Cabana ou Aventures Quatre Saisons.

5. Rivière Mattawin, Mauricie

Photo tirée de la page Facebook de Centre d'Aventure Mattawin

En Mauricie, la rivière Mattawin offre, avec ses 9 km d’eau vive, le plus long tronçon continu de rapides au Québec, ce qui en fait l’endroit tout indiqué pour le rafting. Avec son débit contrôlé et ses rapides de niveau intermédiaire, elle constitue un bon défi pour les initiés comme pour les débutants. Le Centre d'Aventure Mattawin propose des excursions d’une journée accompagnées d’un guide, incluant lunch et équipement.

6. Rivière Mistassibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Photo tirée de la page Facebook du Parc régional des Grandes-Rivières du Lac Saint-Jean

Plus au nord, au parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, la rivière Mistassibi (à ne pas confondre la Mistassini, dont elle est l’affluent) compte un débit imposant qui en fait un terrain de jeu idéal pour ceux qui recherchent un plus grand challenge en kayak d’eau vive, en rafting ou encore en luge d’eau. Vous devez posséder votre propre embarcation pour en profiter.

7. Rivière Noire, Outaouais

Envie de pratiquer le canot-camping ? Située en Outaouais, la rivière Noire compte des rapides assez faciles pour les débutants et plusieurs endroits où poser sa tente à proximité de belles plages de sable doré — sans services, toutefois, il faut le rappeler! Au coeur de la forêt sauvage, 238 km de rivière vous attendent. Deux compagnies permettent de partir à l’aventure et louer de l’équipement nautique (vous devrez apporter votre équipement pour le camping) : Aventure Rivière Sauvage et Pourvoirie du Lac Forant.

8. Rivière Magpie, Côte-Nord

Boreal River

Elle est plus loin, mais le jeu en vaut la chandelle. La Magpie est considérée comme la deuxième meilleure rivière de rafting au monde selon le prestigieux magazine National Geographic! Pour la découvrir, il faut toutefois se rendre sur la Côte-Nord, dépasser la route 138 et faire affaire avec Noryak Aventures. Qui sait : vous y croiserez peut-être quelques baleines...