DURIVAGE FAUCHER, Monique



À Boucherville, le 28 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Monique Faucher, épouse de feu M. Alain Durivage.Elle laisse dans le deuil ses fils Yves (Catherine Gosselin) et Serge, ses petits-enfants Charles-Édouard et Élizabeth, ses soeurs Claire et Suzanne, ses frères Jean-Paul, André, Robert, Pierre et Yvon, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 6 juillet 2023 de 18h à 21h et le vendredi 7 juillet 2023 de 11h à 14h30 au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le vendredi 7 juillet 2023 à 15 h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.La famille tient à remercier tout spécialement Pauline Larouche, Claudette Gervais, Carinne Couture, le docteur Diane Provencher ainsi que tout le personnel de la Maison Source Bleue pour l'immense soutien et les soins prodigués à Madame Faucher.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maison Source Bleue./fondation/faire-un-don/