Bond de près de 22% des faillites en mai dernier

Le nombre de faillites de consommateurs au Québec a bondi de près de 22% le mois dernier par rapport à l’an passé, révèlent des données d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) publiées vendredi.

Au total, les dossiers d’insolvabilité déposés en vertu de la Loi sur la faillite par des consommateurs sont passés de 687, en mai 2022, à plus de 837 le mois dernier. Il s'agit d'une hausse de 21,8%.

«Malgré le fait que le nombre de personnes en difficulté financière augmente, il y a quand même de plus en plus de gens au Québec qui ont les moyens de faire une offre de règlement à leurs créanciers», explique au Journal Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés.

«Sur l’année, il y a une baisse de près de 5% [du nombre de faillites]», nuance le spécialiste de la consolidation de dettes.

Plus de gens ont les reins assez solides pour faire des propositions (1357 en mai 2022, comparativement à 1845 le mois dernier, soit +36%).

En novembre dernier, Le Journal avait rapporté que l’inflation et la hausse des taux d’intérêt avaient fait passer le nombre de consommateurs québécois insolvables de 16% au troisième trimestre par rapport à l’année précédente.

Et signe que l'inflation continue de faire mal au portefeuille des Québécois de tous bords tous côtés, Le Journal montrait, mercredi dernier, que même aller au restaurant coûte près de 9% de plus qu’à pareille date l’an dernier.

L’emploi vigoureux

Or, d’après Pierre Fortin, le Québec s’en sort tout de même mieux qu'avant, car c’est la deuxième province, après le Manitoba, qui a le taux d’entendement de crédit à la consommation (de dettes personnelles) le plus bas au Canada et que notre marché de l’emploi demeure vigoureux.

«On a un des taux de chômage les plus bas au pays. Ce qui nous aide beaucoup aussi, ce qu’il y a une moins grande part de notre budget familial qui va au logement. Même si elles ont augmenté beaucoup, les maisons coûtent encore moins cher que dans le reste du pays», poursuit-il.

Avant la pandémie, le Québec avait 32% de tous les dossiers d’insolvabilité à l'échelle canadienne, alors qu’aujourd’hui ce chiffre a fondu à 25%, pointe-t-il.

«C'est une bonne chose. On a moins de dossiers ici qu’avant», conclut le président de Jean Fortin et Associés.