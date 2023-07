Buddy Guy au FIJM: la légende du blues a renoué avec Montréal

La légende du blues Buddy Guy a offert un concert pour le moins électrisant vendredi soir, à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts dans le cadre du Festival international de Jazz de Montréal.

Le bluesman de 86 ans – il en aura 87 le mois prochain – s’est présenté sur les planches, passé 20 h 45 avec une énergie impressionnante. Il a entamé son programme avec une envoutante version de «Damn Right, I've Got the Blues».

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Bon Dieu que j’ai le blues», s’est-il exprimé en saluant la foule, qui était pour sa part vraisemblablement exaltée d’être présente pour ce grand retour à Montréal, après un long moment d’absence.

«Est-ce que je joue trop fort?», a-t-il ensuite demandé à la salle avant de la mettre en garde de la pièce qui suivrait, «I'm Your Hoochie Coochie Man». Il s’est d’ailleurs amusé avec son public pendant la prémisse de cette dernière, jouant toute sorte de notes, parfois fausses et parfois étranges, avec sa guitare électrique qu’il frottait contre sa salopette et grafignait avec ses ongles.

«Il y a deux ans, pendant la pandémie, on m’a dit que je ne pouvais pas sortir de chez moi et que je ne pouvais plus faire de musique. Mais je ne vais jamais abandonner ma guitare et Dieu merci, je ne l’ai pas fait. Je n’aurais pas vu vos magnifiques visages ce soir», a-t-il lancé un peu plus tard au public montréalais à qui il ne cessait de déclarer sa flamme.

Au cours de sa présentation, le musicien, qui a pris de longs moments à de nombreuses reprises pour interagir avec l’auditoire, a aussi offert des moments doux, comme pour l’interprétation de «Feels Like Rain», sur laquelle le public a chanté de bon cœur avec lui et s’est laissé bercer par les envolées électriques du guitariste.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

À un certain moment, le musicien a retiré sa guitare, l’a déposé sur un ampli installé dans au coin gauche de la scène, puis s’est mis à la frapper avec une baguette alors qu’on pouvait reconnaitre les premières notes de «Sunshine of Your Love». Remettant son instrument sur son épaule, il a poursuivi ce numéro en empoignant cette fois une serviette qu’il a fini par lancée à un admirateur du parterre.

Au cours de son spectacle, Buddy Guy, qui apprit la guitare à l’oreille, a également joué «She's Nineteen Years Old», «Skin deep», «Crazy 'Bout You», «I Just Want to Make Love to You» et «How Blue Can You Get?», entre autres.

C’est le jeune chanteur blues américain Christone «Kingfish» Ingram qui a ouvert la soirée avec son groupe. Le jeune musicien a bien fait, et s’est mérité une ovation de quelques minutes à la fin de sa présentation. Il est par la suite revenu sur les planches à la toute fin de la soirée, qui affichait complet, pour partager avec Buddy Guy la dernière pièce du spectacle.

Le chanteur et guitariste intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2005 doit poursuivre sa tournée d’adieu, «Damn right Farwell», à travers les États-Unis jusqu’à la fin novembre.

Le Festival international de Jazz de Montréal se poursuit pour sa part dans la métropole jusqu’au 8 juillet.