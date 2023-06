BRETON (née DAIGLE),Thérèse



Au Centre d'hébergement Champlain, à l'âge de 88 ans, le 7 juin 2023, est décédée madame Thérèse Daigle, épouse de feu Léopold Breton, demeurant à Saint-Lambert.Elle laisse dans le deuil ses enfants France, Lise (Christian) et Guylaine (Patrick), ses petites-filles Marie-Christine, Valérie, Josiane et Émilie, ses arrière-petits-enfants Annabel, Gabriel, Camille, Malika, Sofie et bébé Georgeff ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au :le samedi 15 juillet 2023 entre 9h et 11h30, suivi d'une célébration de sa vie à 11h30 et d'un goûter entre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec.