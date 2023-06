UGRINA, Joséphine



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Joséphine Ugrina le 25 juin 2023, à l'âge de 74 ans. Joséphine est née à Liège, en Belgique, le 24 juin 1949.Joséphine laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants bien-aimés. Elle laisse également derrière elle de nombreux amis qui lui sont chers.Joséphine a voyagé dans le monde entier, a fait du bénévolat de l'Inde jusqu'en Haïti, appréciait un bon verre de vin, de préférence blanc ou pétillant. Joséphine avait également une passion constante pour la mode mais surtout, elle était connue sous le nom de "Mamie" de par son amour extraordinaire pour ses petits-enfants.Fière d'être Canadienne et Québécoise, Joséphine n'a jamais perdu le contact avec ses racines européennes et a honoré son histoire et celle de ses parents.Notre famille tient à remercier les membres dévoués de l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital St-Mary's, du CLSC Parc Extension, de NOVA Home Care et de la Maison St-Raphaël pour leur soutien incroyable et les excellents soins qu'ils lui ont prodigués au cours de ses derniers jours.Notre famille vous accueillera le vendredi 7 juillet 2023, de 17 h à 20 h au complexe funéraire :Un hommage sera rendu à 19 h.Si vous le désirez, au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent être faits sous forme de dons à la Maison St-Raphaël.