Enlèvement de Madeleine McCann: elle n’aurait «pas crié», aurait confié le suspect à un proche

Le suspect principal dans la disparition de la petite Madeleine McCann en 2007 aurait confié à un ancien ami que la fillette n’aurait «pas crié» lors de son enlèvement, a rapporté celui qui l’aurait dénoncé dès 2008 dans une toute première entrevue publique.

«J’avais appelé Scotland Yard en 2008. Sur la ligne d’appel pour Maddie. J’ai dit que je connaissais quelqu’un qui pourrait avoir quelque chose à voir là-dedans et leur ai donné le nom. Mais rien ne s’est passé. Rien! On ne m’a jamais rappelé», a relaté Helge Busching dans une entrevue accordée au journal allemand «Bild» et rapportée par «The Independent» jeudi.

Dans sa première entrevue publique, celui qui pourrait être un témoin clef de la disparition de la petite Madeleine McCann en mai 2007 au Portugal a raconté avoir croisé son ancienne connaissance Christian Brueckner lors d’un festival en Espagne en 2008, durant lequel le sujet de la disparition avait été abordé.

«J’ai dit: “de toute façon, je ne comprends pas comment la petite peut avoir disparu sans aucune trace”. Christian avait bu deux ou trois bières et il m’a dit: “elle n’a pas crié”», aurait relaté l’homme au média allemand.

Ce dernier a précisé qu’il avait découvert la vraie nature de Christian Brueckner bien avant la disparition de la petite McCann, après avoir volé des cassettes vidéo et une arme à feu à son domicile, où on pouvait le voir abuser sexuellement d’une personne âgée et d’une adolescente.

«C’est à ce moment-là que j’ai su quel genre de gars Brueckner était», a poursuivi celui qui l’aurait dénoncé aux autorités allemandes, avant qu’un policier ne lui dise de se taire, selon ses dires.

C’est en 2017, pour les 10 ans de l’affaire, que le témoin se serait souvenu de l’information, alors qu’il venait tout juste de sortir de prison en Grèce, décidant de contacter Scotland Yard à nouveau.

Identifié comme principal suspect de l’affaire en 2020, Christian Brueckner servirait actuellement une peine de prison en Allemagne pour le viol d’une personne âgée de 72 ans, et possèderait des antécédents criminels en termes d’abus d’enfants et de trafic de drogue, selon le média britannique.